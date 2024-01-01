Indigo

Indigo

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الموقع الإلكتروني: indigo.ca

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Indigo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسوق أكثر من 7 ملايين كتاب وديكور منزلي وأدوات مكتبية وألعاب والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، الشحن المجاني والاستلام من المتجر بناءً على الطلبات المؤهلة.

الموقع الإلكتروني: indigo.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Indigo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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