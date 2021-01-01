بدائل - indemandly
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.
Mailtrap
mailtrap.io
فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Mailgun
mailgun.com
واجهات برمجة تطبيقات قوية للبريد الإلكتروني للمعاملات تمكنك من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وتتبعها، وقد تم تصميمها مع وضع المطورين في الاعتبار. تعلم المزيد اليوم!
Mailjet
mailjet.com
قم بتبسيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتعزيز مبيعاتك باستخدام Mailjet. نحن نخدم جميع احتياجات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال خدمة واحدة بسيطة وقوية.
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
يقوم Postmark بتسليم البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات إلى العملاء في الوقت المحدد وفي كل مرة.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
Courier
courier.com
البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
SparkPost
developers.sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
MailerSend
mailersend.com
أوه
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO هو الحل الموثوق والقابل للتطوير لتسليم البريد الإلكتروني. إن الخوادم العالمية وواجهة برمجة التطبيقات القوية والتقارير القوية تميزنا. جرب خطتنا المجانية!
Jango Mail
jangomail.com
com.jangoMail. نشر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسة. البريد الإلكتروني الخاص بك طريقك. الدعم المباشر. التقارير في الوقت الحقيقي. 888-465-2646.
sendwithus
sendwithus.com
يساعد Sendwithus الفرق الصغيرة على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات خارج كود المصدر الخاص بهم، مما يؤدي إلى سير عمل مبسط ورسائل بريد إلكتروني خاصة بالعلامة التجارية دائمًا.
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
Primailer
primailer.com
نتطلع إلى تنمية الأعمال التجارية من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني. إذن PRIMAILER موجود من أجلك حيث يمكن للمرء إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحملات بريدية جماعية قائمة على النتائج. أنشئ رسائل بريد إلكتروني جماعية بخطوات سهلة وحقق المزيد من المبيعات مع أفضل مزود خدمة بريد إلكتروني جماعي. * إمكا...
Mailmodo
mailmodo.com
لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.
Knock
knock.app
البنية التحتية للإخطارات للمطورين. Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك.
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint عبارة عن منصة بريد إلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API). تستخدم فرق البرامج Waypoint لإنشاء إشعارات البريد الإلكتروني وتنسيقها ومراقبتها.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer هي منصة التسويق الرقمي الوحيدة الشاملة التي تمكن المؤسسات B2B وB2C وتجار التجارة الإلكترونية والوكالات من تطوير علاقات العملاء عبر حملات التسويق الرقمي ورسائل المعاملات وأتمتة التسويق. على عكس الحلول التسويقية الأخرى المصممة للميزانيات والخبرة على مستوى المؤسسة، تلبي مجموعة SMTPServer ال...
Sidemail
sidemail.io
منصة البريد الإلكتروني الجديدة الخاصة بنظام SaaS الخاص بك وإليك السبب: يمكنك بسهولة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني ودمجها وإرسالها وأتمتتها وتحليلها. يأتي Sidemail مليئًا بالقوالب لأي سيناريو ووظيفة للسماح لك بالبدء في العمل - في دقائق. بمعنى أنه يمكنك التركيز على ما تفعله بشكل أفضل، في حين أن لعبة ...
luxsci
luxsci.com
توفر LuxSci حلول اتصالات آمنة للغاية تتمحور حول المريض. توفر تقنية SecureLine مزيجًا لا مثيل له من الأمان والمرونة، مما يمكّن مؤسسات الرعاية الصحية من تقديم رعاية شخصية وتبسيط سير العمل وزيادة الإيرادات مع حماية بيانات المرضى. حلول LuxSci معتمدة من HITRUST وهي مصممة لدعم احتياجات مؤسسات الرعاية الص...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com هو مزود خدمات هاتفية سحابية مبتكر يساعد الشركات في العصر الجديد على حل مشكلات الاتصال. منذ تجسيد Sarv في عام 2011، قدمت منصة اتصالات موحدة مليئة بواجهات برمجة التطبيقات القوية لدعم خدماتها عبر جميع المنصات والصناعات. مع الأخذ في الاعتبار الإبداع كموضوع لنا، فإنها توفر مجموعة متعددة الوظائف...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni هو فريق من المحترفين المتفانين والمتخصصين في تقديم خدمات تسليم البريد الإلكتروني عالية الجودة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام. تتمثل مهمة Mailtinni في مساعدة عملائنا على تحقيق أهداف تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال توفير خدمات SMTP موثوقة وفعالة.
mailpipe
mailpipe.co
حل قائم على الويب للشركات يوفر أدوات لإنشاء التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحريره وتحليله وتحسينه.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
جميع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية لم يكن إرسال حملة بريد إلكتروني ترويجية وإدارة قائمة البريد الإلكتروني أسهل من أي وقت مضى. * المجيب التلقائي * نماذج الاشتراك بالبريد الإلكتروني * واجهات برمجة التطبيقات للمعاملات * رسائل البريد الإلكتروني المصادق عليها * تسليم البريد الإلكتروني الأ...
CritSend
critsend.com
CritSend هو الحل لمشاكل التسليم الخاصة بك. قامت CritSend، التي تأسست عام 2007، بتطوير أول خدمة لمواجهة تحدي إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. هدف CritSend: تسهيل تسليم رسائل البريد الإلكتروني في البريد الوارد لعملائك. وإدراكًا لتحديات قابلية التسليم، قررت CritSend أن تقدم ل...
rapidmail
rapidmail.com
يمكن لأي شخص إنشاء وإرسال رسائل إخبارية ناجحة باستخدام البريد السريع. سهل الاستخدام، ويتميز بالتسليم الموثوق به والمتوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وستكون قادرًا على إرسال رسائل إخبارية حديثة دون معرفة تسويقية متخصصة. انضم إلى أكثر من 200.000 عميل وضعوا ثقتهم بالفعل في البريد...
HandySends
handysends.com
هنا في HandySends، ينصب تركيزنا الأساسي على قابلية التسليم وقابلية التوسع والدعم. بفضل خبرتنا الفنية والدعم الفني الذي نقدمه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، يمكنك الاطمئنان إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسويق والأعمال الهامة سيتم تسليمها بأمان في البريد الوارد الخاص بالعميل الخاص بك. ...
Engagespot
engagespot.co
زابير للإخطارات. يساعد Engagespot المطورين على إنشاء إشعارات المنتج متعددة القنوات باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة. مع Engagespot، يمكنك: * دمج قنوات إعلام متعددة مثل البريد الإلكتروني، وداخل التطبيق، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، وWhatsApp، وSlack وغيرها إلى منتجك في دقائق. * محرر ق...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend هو مزود خدمة بريد إلكتروني مستقل (ESP) متخصص في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. تم تصميم خدمات AhaSend لضمان تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك بشكل موثوق وفعال. يضعك مقدمو خدمات ESP الآخرون بين قوسين أو يفرضون عليك رسومًا مقابل عدد المستلمين في قائمة جهات ...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP هي خدمة SMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) موثوقة وغنية بالميزات مصممة لتبسيط تسليم البريد الإلكتروني للشركات والأفراد على حدٍ سواء. باستخدام TurboSMTP، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل البريد الإلكتروني بكفاءة وأمان، مما يضمن وصول رسائلهم إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين دون تأخير أو تعقيدات....
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات JSON مجانية وبسيطة وقوية توفر التحقق الفوري من صحة عنوان البريد الإلكتروني والتحقق منه من خلال عمليات التحقق من بناء الجملة والأخطاء المطبعية والتدقيق الإملائي وفحص SMTP وتصفية الموفر مجانًا وغير ذلك الكثير. يعتمد نظامها على REST، ومؤمن بتشفير HTTPS 256 بت، ...
Freshmarketer
freshmarketer.com
يساعد Freshmarketer فرق التسويق على تقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء في كل نقطة اتصال عبر دورة حياتهم. احصل على رؤى حول سلوك جمهورك ومشاركته لإنشاء تجارب فريدة للمشتري. يمكنك أتمتة المحادثات مع زوار موقع الويب باستخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتقسيم جهات الاتصال إلى قوائم، وإنشاء...
flexEngage
flexengage.com
flexEngage هي المزود الرائد لاتصالات المعاملات الشخصية لتجار التجزئة، مما يمكّن العلامات التجارية مثل Under Armour وGNC وDXL و5.11 التكتيكية من تحويل نقاط اتصال المعاملات القياسية (الإيصالات ورسائل حالة الطلب وصفحة تتبع الشحنات) إلى قنوات مشاركة ديناميكية تعزز الولاء والترويج. ربح. وتحظى الشركة بدعم...
Charley
charlie.io
تشارلي هو رد فريقك على البريد الإلكتروني. حل لأرشفة البريد الإلكتروني والتعاون يعمل على كسر صوامع البريد الإلكتروني لفريقك، وتحسين مشاركة المعرفة وتبسيط الإدارة، مما يسمح لك بخدمة عملائك بشكل أفضل.
Ongage
ongage.com
تأسست Ongage في عام 2011 على يد فريق من رواد الأعمال المحترفين المتحمسين للتسويق عبر البريد الإلكتروني. واليوم، يعمل على تعزيز نمو عمليات البريد الإلكتروني كبيرة الحجم، مما يسمح لمسوقي البريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء ومديري الولاء والأتمتة بتحسين عمليات الإرسال والشرائح والوصول والمشاركة بسه...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay هي خدمة بريد إلكتروني للمعاملات، تضمن وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات وتسمح لك بالوصول إلى التحليلات التفصيلية في الوقت الفعلي. لم يكن إرسال الملفات المرفقة والفواتير وبيانات البطاقة وإعادة تعيين كلمة المرور بهذه السهولة والأمان والفعالية من قبل.
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin هو حل سحابي قابل للتطوير يسمح لك بتلقي رسائل البريد الإلكتروني الواردة في تطبيق الويب الخاص بك عبر طلب HTTP POST. إنه آمن وسريع وسهل الإعداد ويعمل على تشغيل البريد الإلكتروني الوارد لبعض أكبر مواقع الويب والتطبيقات في العالم.
Kingmailer
kingmailer.co
Kingmailer SMTP لمواقع التجارة الإلكترونية والمؤسسات الإخبارية ومواقع العضوية والمنتديات عبر الإنترنت.
SMTP
smtp.com
تعد SMTP واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات البريد الإلكتروني السحابية وهي الآن جزء من Ziff Davis وMoz Group وCampaigner. بدءًا من أتمتة البريد الإلكتروني المتطورة وحتى البنية التحتية للبريد الإلكتروني وحلول الترحيل الفعالة من حيث التكلفة، فإننا نعمل على مستوى العالم. أول شركة تقدم بريدًا إلكتر...
Rebump
site.rebump.cc
المتابعة الآلية للبريد الإلكتروني أصبحت سهلة! يرسل Rebump عدة رسائل بريد إلكتروني للمتابعة إلى المستلمين نيابةً عنك. يتم تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الآلية هذه لتظهر كما لو كنت قد أرسلت المتابعة بنفسك. يمكنك تتبع وتحليل جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمتابعة باستخدام حساب Rebump الخاص بك. ي...
UniOne
unione.io
UniOne Email API هي واجهة برمجية تسمح للمطورين والشركات بدمج وظائف البريد الإلكتروني في تطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية أو أنظمتهم. فهو يوفر أدوات البرمجة والبروتوكولات والأساليب التي تتيح الاتصال السلس مع خوادم وخدمات البريد الإلكتروني. باستخدام UniOne Email API، يمكن للمستخدمين إرسال رسائل البري...
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee هي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. نحن نقدم منصة قوية، توفر للمؤسسات مجموعة أدوات سهلة وبديهية كوسيلة للاتصال عبر الإنترنت والمشاركة مع العملاء وجهات الاتصال والداعمين. تشمل تخصصاتنا الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، والحملات، ومرا...