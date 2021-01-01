بدائل - InboxAlly
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Mailtrap
mailtrap.io
فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
SparkPost
sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
Levitate
levitate.ai
تجمع منصة السعادة لدينا بين أدوات الاتصال الأصلية والمتخصصين المتفانين في النجاح والذكاء الاصطناعي لمساعدتك في بناء علاقات دائمة.
mails.ai
mails.ai
نطاق واسع من حسابات البريد الإلكتروني غير المحدودة. يساعدك Mails.ai على تشغيل حملات بريد إلكتروني ذكية ومؤتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنمية أعمالك.
MailReach
mailreach.co
خدمة إحماء البريد الإلكتروني رقم 1 لإيقاف تلقي الرسائل غير المرغوب فيها. تعرف على MailReach، خدمة إعداد البريد الإلكتروني التي تعمل على تحسين سمعة بريدك الإلكتروني من خلال توليد تفاعل إيجابي وواقعي مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الطيار الآلي.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
التوقف عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة إلى البريد العشوائي. Warmup Inbox عبارة عن خدمة تمهيدية للبريد الإلكتروني تعمل تلقائيًا على تحسين سمعة إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال شبكتنا من صناديق البريد الوارد التي تتحدث مع بعضها البعض.
Bouncer
usebouncer.com
خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق منه باستخدام تقنية رائعة وأشخاص مهتمين حقًا. الأسهل في الاستخدام، ولكنه الأقوى.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Interseller
interseller.io
يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Maildroppa
maildroppa.com
تسويق بسيط عبر البريد الإلكتروني للمؤسسين المشغولين. Maildroppa هي أداة سهلة التعلم للشركات الناشئة التي تقوم ببناء شيء جديد. إنها أبسط طريقة للتواصل والنمو مع جمهورك.
Emercury
emercury.net
تحويل المزيد من عملاء البريد الإلكتروني المحتملين إلى عملاء اكتشف منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يستخدمها المسوقون للوصول إلى عملائهم وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase is an email warm up tool. It helps your emails to get warmed up before you reach out to your prospects inbox. Once your email is warmed up, you are ready to land your prospect’s inbox instead of their spam folder. Warmbase saves your time, energy and efforts increasing your email deliverabi...
GoCustomer
gocustomer.ai
Redefining Customer Engagement with Hyper-Personalized Emails. Propel your marketing with our unique AI blend for customer acquisition, retention, and beyond.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com is a revolutionary email warmup tool. You can simply connect your mailbox you want to run outreach campaigns with and the tool will take care of everything by itself. Inboxigniter is an AI-powered email warmup tool that works by taking care of industries, business niches, languages ...
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay We provide developers, businesses and ESPs with tools, expertise and support needed to reliably deliver, measure and optimise emails so they reach your customers' inboxes on time, every time.
Inboxroad
inboxroad.com
Connect to the Inboxroad SMTP server and get the best delivery with the help of dedicated experts. Inboxroad offers monitoring and personal deliverability advice, helping you get the most out of your email marketing and transactional email activities.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs was created for those who have a system that generates e-mails. Whether you have a store, billing, accounting, CRM, ERP, CMS or a dedicated Marketing Automation system - EmailLabs will increase the deliverability of your e-mails. ✅ Thanks to simple SMTP integration, the service is ready to...
Unspam
unspam.email
Unspam.email is an online spam tester tool for emails. Improve your deliverability with the free email tester. The service analyzes the main aspects of an email and returns a spam score and predicts results with a AI heat map of your email newsletter.
SendClean
sendclean.com
SendClean is an intelligent email delivery platform packed with all the tools and features to help businesses achieve their marketing and sales goals in the most simplified manner.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts is a competitor email monitoring tool to understand how often they discount, when they email, and how they segment emails.
MailChannels
mailchannels.com
Ensure your customers’ emails are always delivered. Our Email Delivery Platform prevents server blocklisting and proactively detects email security issues.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API is an email-sending infrastructure that instantly delivers a high volume of emails over SMTP, or HTTP API. Helps to provide an excellent customer experience with emails delivered without delays, increasing revenue by maximizing deliverability. Support all formats of transactional o...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy is a Transactional Email Platform that satisfies the requirement for use cases like Reset Password Emails, OTP Emails, Welcome Emails, and so on. The Mailazy platform helps you to send transactional emails seamlessly and track email deliverability. Mailazy enables your applications to send m...
Nicesender
nicesender.com
Email marketing platform. Automate and integrate via API. Use prepared templates and a powerful constructor for simple email template layout.
MailMonitor
mailmonitor.com
From inbox placement and blocklist monitoring to email campaign performance analytics, MailMonitor’s has every essential tool you need to optimize your email marketing campaigns and ensure you’re always following email marketing best practices. MailMonitor is your technology partner that you always ...
mailivery
mailivery.io
Mailivery makes sure your sales emails land in your prospects' inboxes more often. We send AI-generated emails to our inboxes, then take them out of spam, mark them as trusted, and respond back to you. Your reputation increases and you make more sales.
Inboxy
inboxy.io
Land emails in the inbox effortlessly so you can close more deals. The only inbox warm-up solution that utilizes a private network of headless browsers and AI to guarantee better deliverability. Our IP Warm Up service offers several distinct benefits that separate us from other market solutions. Hea...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster’s email deliverability and threat monitoring platform allows you to see beyond surface-level metrics. An incredible depth of action-ready visualizations and insights are bolstered by a proactive professional services team. Essentials for the next generation of data-driven email markete...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: The Ultimate SaaS Platform for Lead Prospecting & Email Outreach Elevate your business prospecting game with Leadspicker – a groundbreaking SaaS solution designed specifically for results-driven marketers and sales professionals. With Leadspicker, you no longer have to juggle multiple t...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense is a sales and marketing software that allows Sales and marketing professionals generate data about their prospective and existing customers every day to analyze that data to increase sales, increase marketing engagement and brand awareness, minimize bad customer experiences and lost r...
Folderly
folderly.com
Folderly is an Email Deliverability solution that offers a comprehensive approach to ensuring flawless email deliverability. Locate, solve, and prevent email deliverability pitfalls, and ensure your emails reach the Inbox folder. Never again let your emails be part of the 51% of all business emails ...
Magnews
magnews.it
Magnews هو الحل الشامل لإدارة رحلة العميل وتحسين قيمة العميل، بدءًا من تعريف الإستراتيجية الشاملة وحتى الأنشطة الفردية وتنفيذ الحملة، مرورًا بتصميم الرحلة، في دورة مستمرة من القياس والتحسين. تعمل Magnews على تمكين فرق التسويق والمبيعات من العمل معًا لاكتساب العملاء وتحويلهم وتنميتهم وإشراكهم وإعادة ...
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox هي أداة تمهيدية للبريد الإلكتروني تساعد الشركات على تحسين سمعة المرسل وزيادة فرص وصول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى البريد الوارد. وهو يعمل من خلال التفاعل مع صندوق الوارد الخاص بك بطريقة إنسانية، مثل إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني على فترات زمنية مختلفة، وفتح رسائل البري...
SocketLabs
socketlabs.com
البريد الإلكتروني هو ما نقوم به. التأكد من تسليم رسائلك هو أولويتنا القصوى. والخدمة الاستثنائية هي وعدنا. لقد أمضينا أكثر من 15 عامًا في إتقان فن وعلم التسليم السهل والموثوق لبريدك الإلكتروني. بغض النظر عن حجم عملك أو تعقيده، لدينا التكنولوجيا وإعداد التقارير وموارد الدعم المتاحة لتحقيق أقصى قدر من ...
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Kasplo
kasplo.com
تم تصميم برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني Kasplo لتحقيق الأداء الأمثل وقابلية التوسع. استمتع بتجربة قوية للاحتفاظ بالعملاء ودورة الحياة والتحويلات.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Pipl.ai
pipl.ai
التوعية الباردة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع هل تقوم بإرسال التوعية الباردة؟ إذا كانت الإجابة بنعم - أكمل القراءة. إذا كنت مثلنا - فربما لا تكون راضيًا عن أدوات التشغيل الآلي الحالية للتواصل البارد. غالي جدا. الكثير من الزحام اليدوي. ضعف القدرة على التسليم. نحن في مهمة لتغيير ذلك. إليك م...
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك...
Reoon
reoon.com
تعزيز كفاءة الأعمال من خلال أتمتة المهام اليدوية. توفر Reoon أفضل الحلول البرمجية والأدوات الاحترافية لدعم أعمالك.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com هو حل متميز لتسليم البريد الإلكتروني وترحيل البريد الإلكتروني الذي يمكّنك من إرسال وتتبع رسائل البريد الإلكتروني ذات الحجم الكبير دون عناء.
Warmy
warmy.io
أداة تلقائية الكل في واحد لتسليم البريد الإلكتروني لجعل قناة البريد الإلكتروني الخاصة بك موثوقة. صناديق بريد جاهزة لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني مع أعلى إمكانية تسليم البريد الإلكتروني، باستخدام أحدث العمليات التلقائية للذكاء الاصطناعي.
Nureply
nureply.com
برنامج بريد إلكتروني بارد يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لإنشاء تخصيص البريد الإلكتروني في ثوانٍ وإعادة كتابة المحتوى وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. حقق المزيد من المبيعات والمزيد من الإيرادات باستخدام Nureply.
Mailmodo
mailmodo.com
لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.