بدائل - InAppStory

Appgain.io

appgain.io

Appgain عبارة عن منصة متكاملة لتسويق الويب والهواتف المحمولة، تساعد تطبيقات الهاتف المحمول والويب على جذب المزيد من المستخدمين وتحسين المشاركة في نظام أساسي واحد. 200 مليار دولار تم إنفاقها بحلول عام 2020، فقط لتتمكن من تنزيل التطبيقات، و75% منها، لا تفتح التطبيق مطلقًا! يركز Appgain.io على إعادة ال...