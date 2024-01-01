IMT Care

IMT Care

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: imt.care

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IMT Care على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إحداث تغيير جذري في مجال التأمين الهندي من خلال تمكين الموزعين. منصة لإدارة فوائد الموظفين والرعاية الصحية والعافية.

الموقع الإلكتروني: imt.care

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IMT Care. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pasito

Pasito

pasito.ai

CareCredit

CareCredit

carecredit.com

Star Health

Star Health

starhealth.in

Bennie

Bennie

bennie.com

Zoho People Plus

Zoho People Plus

zoho.com

Advantage Club

Advantage Club

advantageclub.co

Gleam

Gleam

gleamcare.com

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Happl

Happl

happl.com

Health Harbor

Health Harbor

healthharbor.co

MediBuddy

MediBuddy

medibuddy.in

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية