يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IMT Care على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

إحداث تغيير جذري في مجال التأمين الهندي من خلال تمكين الموزعين. منصة لإدارة فوائد الموظفين والرعاية الصحية والعافية.

الموقع الإلكتروني: imt.care

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IMT Care. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.