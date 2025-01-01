بدائل - ImprovMX

Skiff

Skiff

skiff.com

Skiff هو تطبيق بريد إلكتروني آمن ومشفر يتيح التخزين وإدارة المستندات وتنظيم العمل بشكل خاص مع حماية كاملة للبيانات.

Neo

Neo

neo.space

نيو هو تطبيق بريد إلكتروني شامل يساعد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في إنشاء إدارة مهنية لوجودهم على الإنترنت مع مجموعة من الأدوات المتكاملة.

Email Parser

Email Parser

emailparser.com

Email Parser هو تطبيق لاستخراج البيانات من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها إلى جداول بيانات أو قواعد بيانات باستخدام APIs أو أدوات الربط مثل Zapier.

ContactBook

ContactBook

contactbook.app

تطبيق ContactBook يساعد في تنظيم وإدارة جهات الاتصال بشكل مركزي، مع ميزات المزامنة والتشارك والتخصيص.

Pobox

Pobox

pobox.com

Pobox هو خدمة بريد إلكتروني تتيح لك صندوق بريد، فلاتر سبام قابلة للتخصيص، وتحويل الرسائل إلى عدة عناوين، في نطاقك الخاص أو نطاقات أخرى.

Soverin

Soverin

soverin.net

Soverin هو خدمة بريد إلكتروني خاصة وآمنة تتيح للمستخدمين إدارة اتصالاتهم بكفاءة مع الحفاظ على خصوصيتهم.

Email Search

Email Search

emailsearch.io

Emailsearch.io هو تطبيق للبحث والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية وتحسينها. يمكن استخدامه مجانًا للتواصل مع الأشخاص المهمين للأعمال.

Sendtric

Sendtric

sendtric.com

SendTric هو تطبيق لإنشاء وإدارة توقيت العد التنازلي للبريد الإلكتروني والمواقع مع تخصيصات متعددة وخطة مجانية.

Infraforge

Infraforge

infraforge.ai

Infraforge تساعد الشركات في إعداد المجالات وصناديق البريد بسرعة على خادم خاص، مع تحكم كامل في الأمان والأداء، وتحسين حملات البريد الإلكتروني.

Topicbox

Topicbox

topicbox.com

TopicBox هو تطبيق بريد إلكتروني جماعي يتيح للفرق مشاركة المعلومات وإدارة المشاريع بشكل مركزي ومنظم.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

تطبيق Optizmo يدير الامتثال لقوانين البريد الإلكتروني والرسائل النصية من خلال جمع وتخزين وتوزيع بيانات القوائم المحظورة.

Listagram

Listagram

listagram.com

ليستاجرام هو أداة لبناء قوائم البريد الإلكتروني، تحول نماذج التسجيل إلى لعبة تفاعلية لزيادة معدلات الاشتراك.

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