بدائل - ImprovMX

Skiff
skiff.com
Skiff هو تطبيق بريد إلكتروني آمن ومشفر يتيح التخزين وإدارة المستندات وتنظيم العمل بشكل خاص مع حماية كاملة للبيانات.
Neo
neo.space
نيو هو تطبيق بريد إلكتروني شامل يساعد الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في إنشاء إدارة مهنية لوجودهم على الإنترنت مع مجموعة من الأدوات المتكاملة.
Email Parser
emailparser.com
Email Parser هو تطبيق لاستخراج البيانات من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها إلى جداول بيانات أو قواعد بيانات باستخدام APIs أو أدوات الربط مثل Zapier.
ContactBook
contactbook.app
تطبيق ContactBook يساعد في تنظيم وإدارة جهات الاتصال بشكل مركزي، مع ميزات المزامنة والتشارك والتخصيص.
Pobox
pobox.com
Pobox هو خدمة بريد إلكتروني تتيح لك صندوق بريد، فلاتر سبام قابلة للتخصيص، وتحويل الرسائل إلى عدة عناوين، في نطاقك الخاص أو نطاقات أخرى.
Soverin
soverin.net
Soverin هو خدمة بريد إلكتروني خاصة وآمنة تتيح للمستخدمين إدارة اتصالاتهم بكفاءة مع الحفاظ على خصوصيتهم.
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io هو تطبيق للبحث والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية وتحسينها. يمكن استخدامه مجانًا للتواصل مع الأشخاص المهمين للأعمال.
Sendtric
sendtric.com
SendTric هو تطبيق لإنشاء وإدارة توقيت العد التنازلي للبريد الإلكتروني والمواقع مع تخصيصات متعددة وخطة مجانية.
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge تساعد الشركات في إعداد المجالات وصناديق البريد بسرعة على خادم خاص، مع تحكم كامل في الأمان والأداء، وتحسين حملات البريد الإلكتروني.
Topicbox
topicbox.com
TopicBox هو تطبيق بريد إلكتروني جماعي يتيح للفرق مشاركة المعلومات وإدارة المشاريع بشكل مركزي ومنظم.
Optizmo
optizmo.com
تطبيق Optizmo يدير الامتثال لقوانين البريد الإلكتروني والرسائل النصية من خلال جمع وتخزين وتوزيع بيانات القوائم المحظورة.
Listagram
listagram.com
ليستاجرام هو أداة لبناء قوائم البريد الإلكتروني، تحول نماذج التسجيل إلى لعبة تفاعلية لزيادة معدلات الاشتراك.
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