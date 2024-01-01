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Immerss عبارة عن منصة SaaS للفيديو المباشر والدردشة قابلة للتسوق بالكامل والتي تمكن التجار من جميع الأحجام من الاتصال بسلاسة مباشرة مع عملائهم عبر الإنترنت. يتمتع التجار الذين يستخدمون Immerss بمشاركة لا مثيل لها مع العملاء ويرون نتائج قابلة للقياس في التحويلات وقيمة الطلب والعائدات. يمكنك بسهولة إسعاد وبناء علاقات دائمة مع عملائك عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: immerss.live

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