Immerss

Immerss

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: immerss.live

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Immerss على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Immerss عبارة عن منصة SaaS للفيديو المباشر والدردشة قابلة للتسوق بالكامل والتي تمكن التجار من جميع الأحجام من الاتصال بسلاسة مباشرة مع عملائهم عبر الإنترنت. يتمتع التجار الذين يستخدمون Immerss بمشاركة لا مثيل لها مع العملاء ويرون نتائج قابلة للقياس في التحويلات وقيمة الطلب والعائدات. يمكنك بسهولة إسعاد وبناء علاقات دائمة مع عملائك عبر الإنترنت.
الفئات:
Shopping
برامج التجارة الحية

الموقع الإلكتروني: immerss.live

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Immerss. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Emplifi

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EasyStore

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Whisbi

whisbi.com

degpeg

degpeg

degpeg.com

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Ecomfy Lead

ecomfylead.com

onWebChat

onWebChat

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