بدائل - ImgGen AI
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Fotor
fotor.com
محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
ستوديو وندر. أداة ذكاء اصطناعي تعمل تلقائيًا على تحريك شخصيات CG وإضاءتها وتركيبها في مشهد حي.
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
AKOOL
content.akool.com
منصة محتوى AGI مخصصة للتجارة نحن متجر شامل للشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية للحصول على أوصاف منتجات احترافية عالية الجودة في النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو التي تستفيد من AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Booth.ai
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتج بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Craiyon
craiyon.com
نموذج الذكاء الاصطناعي يرسم الصور من أي موجه!
Artsmart.ai
artsmart.ai
تحويل الخيال إلى فن. يعمل مولد الصور AI الخاص بنا على إضفاء الحيوية على الخيال، وينتج أعمالًا فنية ورسومًا توضيحية وصورًا مذهلة في ثوانٍ.
Stockimg.ai
stockimg.ai
إنشاء صور الذكاء الاصطناعي للفرق - يمكنك بسهولة إنشاء شعار الذكاء الاصطناعي وأغلفة كتب الذكاء الاصطناعي وملصقات الذكاء الاصطناعي والمزيد - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
أنشئ أعمالًا فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بأمان ونزاهة يتيح لك DeviantArt DreamUp™ إنشاء فن الذكاء الاصطناعي مع العلم أن المبدعين وعملهم يتم التعامل معهم بشكل عادل. قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها بقوة الذكاء الاصطناعي!
Artblast AI
artblastai.com
اصنع الفن باستخدام الذكاء الاصطناعي. كفريق واحد مع منظمة العفو الدولية! استخدم أفكارك ورسوماتك وصورك الخاصة لإنشاء فن فريد من نوعه.
Dreamlike
dreamlike.art
قم بإنشاء أعمال فنية أصلية مذهلة في ثوانٍ باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية. قم بإنشاء عدد لا نهائي من الصور الأصلية، وتعديل الصور الموجودة، والمزيد.
Artimator
artimator.io
مولد فني مجاني بالذكاء الاصطناعي يعتمد المولد الفني المجاني للذكاء الاصطناعي الخاص بنا على Stable Diffusion 1.5 وStable Diffusion XL (SDXL) وأعمال الذكاء الاصطناعي Artimator وسيساعدك على إنشاء فنون مذهلة وأجمل بسهولة شديدة من وصف النص الخاص بك أو صورتك باستخدام الذكاء الاصطناعي! يمكنك إنشاء فنون فر...
Imagine Me
imagineme.app
يتصور. يكتب. يولد. قم بإنشاء فن AI مذهل لنفسك باستخدام سطر واحد من النص.
Lucidpic
lucidpic.com
التطبيقات التي توفر تجربة تعليمية تفاعلية حول مهارة أو موضوع محدد. على سبيل المثال: الحساب، الأبجدية، الكتابة، التعلم المبكر والتعليم الخاص، النظام الشمسي، المفردات، الألوان، تعلم اللغة، الإعداد للاختبار الموحد، الجغرافيا، بوابات المدارس، تدريب الحيوانات الأليفة، علم الفلك، الحرف اليدوية.
Try it on AI
tryitonai.com
قم بإنشاء لقطات احترافية بجودة الاستوديو، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هل تحتاج إلى صورة ملف شخصي جديدة على LinkedIn، أو صور شخصية للتمثيل، أو حتى صور شخصية لصفحتك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي؟ يمكنك توفير الوقت والمال واستخدامه جربه على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صورة مثالية لرأسك باستخدام الذكاء ...
RealFake
realfakephotos.com
حول صورك الشخصية إلى صور احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أصلي. لا يمكن تمييزها عن الواقع. بسيط. استخدم 10-20 صورة من هاتفك. مريح. قم بالتحميل والاختيار والدفع في دقائق.
Geleza
geleza.app
منصة الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي ستحتاج إليها! هل سئمت من الكثير من منصات الذكاء الاصطناعي؟ نحن كذلك! ابحث عن جميع الأدوات في مكان واحد. أحدث ثورة في عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. انضم إلينا وابدأ في الابتكار اليوم.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
Aihairstyles
aihairstyles.com
جرب قصات شعر مختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي - الشعر المملس، والبوبودور، والمزيد. أنماط الذكور والإناث
Midgenai
midgenai.com
أفضل مولد صور AI مجانًا مع أفضل النماذج المدربة
VREE Labs
vree.ai
في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائن...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط جميع عمليات الكتابة. اكتشف مستقبل إنشاء المحتوى اليوم. يعيد Tolio تعريف الطريقة التي تقوم بها بإنشاء المحتوى. من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء كل شيء بدءًا من النسخ التسويقية الجذابة وحتى المقالات المتعمقة. سريعة وبسي...
Stunning.so
stunning.so
Stunning.so عبارة عن منصة مبتكرة مصممة لتبسيط عملية إنشاء موقع الويب وإنشاء المحتوى. ومن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فإنه يوفر للمستخدمين طريقة سلسة لإنشاء مواقع ويب مخصصة وصياغة محتوى جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك من خلال واجهة بسيطة وبديهية. تعتبر هذه الأداة مثالية للشركات التي تب...