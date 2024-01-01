Imerso

Imerso

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الموقع الإلكتروني: imerso.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Imerso على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Imerso AI analyses construction quality and progress directly against your building plans, so your teams can build faster with less risk.
الفئات:
Photography & Graphics
برامج تصميم المباني ونمذجة معلومات البناء (BIM).

الموقع الإلكتروني: imerso.com

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بدائل

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

AutoCAD Web

AutoCAD Web

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Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

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SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

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Trimble Connect

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