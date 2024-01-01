ImagetoCartoon

ImagetoCartoon

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الموقع الإلكتروني: imagetocartoon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ImagetoCartoon على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ImagetoCartoon هو رسام رسوم متحركة يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت يحول وجهك إلى نمط الرسوم المتحركة أو الرسوم المتحركة. إنه مدعوم بأحدث تقنيات الرسوم المتحركة AI ويمكنه تحويل الصورة إلى رسوم متحركة في ثوانٍ. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي حساب أو دفع. يحتوي برنامج الرسوم المتحركة AI على مجموعة تضم أكثر من 50 مؤثرًا للاختيار من بينها ويمكنه إنشاء صور رمزية وشخصيات ورموز تعبيرية كرتونية. كما يوفر دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا يتم تخزين أي من الصور في النظام. يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق Cartoonize للهواتف المحمولة وأجهزة Mac لتحرير صور السيلفي وتحويلها إلى رسوم متحركة. ImagetoCartoon متوافق أيضًا مع Image to Sketch وImage to Caricature وأدوات الرسوم المتحركة الأخرى. إنه آمن للاستخدام مع عدم وجود مدفوعات أو صور مخزنة. سيتم مسح جميع الصور خلال 3 ساعات.

الموقع الإلكتروني: imagetocartoon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ImagetoCartoon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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