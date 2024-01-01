ImageColorizer

ImageColorizer

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الموقع الإلكتروني: imagecolorizer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ImageColorizer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ImageColorizer هي أداة عبر الإنترنت متخصصة في استعادة الصور القديمة وتلوينها وتحسينها. باستخدام ما تسميه تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تضيف الأداة لونًا إلى الصور بالأبيض والأسود، بهدف غرسها بألوان واقعية ونابضة بالحياة. بالإضافة إلى التلوين، يقدم ImageColorizer مجموعة من الخدمات الأخرى: استعادة الصور القديمة عن طريق رفع مستوى التفاصيل وتحسين الوضوح؛ تحسين الصور الباهتة ذات الجودة المنخفضة؛ تنقيح الصور الشخصية؛ وميزة إصلاح مصممة لإصلاح الصور المخدوشة أو التالفة. توفر الأداة أيضًا خيارًا لتنظيف الصور عن طريق إزالة الكائنات غير المرغوب فيها، والاستفادة مما تصفه بأحدث تقنيات الممحاة السحرية. يقدم ImageColorizer هذه الإمكانات على أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لتنشيط الصور القديمة وتحسينها. تم وضع النظام الأساسي كحل سهل الاستخدام ولا يتطلب مهارات متقدمة في تحرير الصور. ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن ImageColorizer هو أداة عبر الإنترنت في المقام الأول، إلا أنه يوفر أيضًا تطبيقًا لمستخدمي Windows وMac.

الموقع الإلكتروني: imagecolorizer.com

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