Image AI عبارة عن مجموعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمصممة لإنشاء أنواع مختلفة من الصور والمحتوى المرئي. إنه يوفر مولدات لإنشاء شخصيات RPG والخرائط والشخصيات غير القابلة للعب وشخصيات الرسوم المتحركة والرسوم المتحركة والمزيد. تمتد مجموعة الأدوات لتشمل مولدات صور محددة للأعمال الفنية، وصور الوجه، وتحويلات النص إلى صورة، على سبيل المثال لا الحصر. يمكنه إنشاء تمثيلات واقعية وصور ذات طابع خيالي، مما يجعله مفيدًا لمجموعة من التطبيقات بدءًا من تصميم الألعاب وحتى الفن الرقمي. بالإضافة إلى أدوات الإنشاء، يوفر Image AI أدوات مساعدة لتحسين الصورة يمكنها ترقية الصور واستعادتها وتحسينها، بالإضافة إلى تخصيص خلفيات الصور. يتم أيضًا تضمين أدوات مساعدة لإنشاء النص للخلفية الدرامية للشخصية. بالنسبة للمستخدمين الذين يسعون للتفاعل والتجربة مع الأداة، فهي توفر صفحات تلوين تفاعلية. بشكل عام، يهدف Image AI إلى إضفاء الحيوية على صور آسرة حول مجموعة من المواضيع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الموقع الإلكتروني: imageai.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Image. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.