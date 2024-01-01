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IM Creator، أو IM، هي شركة برمجيات واستضافة مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك ولها مكتب في تل أبيب، إسرائيل. تم تأسيس IM Creator على يد الرئيس التنفيذي جوناثان ساراجوسي في عام 2011. تتيح أدوات IM Creator للأفراد والشركات إنشاء وصيانة مواقع الويب والمدونات والمتاجر عبر الإنترنت بتنسيق HTML5 دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.

الموقع الإلكتروني: imcreator.com

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