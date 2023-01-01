بدائل - Ignition GTM
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
Wrike
wrike.com
منصة إدارة العمل الخاصة بـ Wrike هي الوحيدة التي تمنح فريقك الرؤية الكاملة والتحكم في جميع مهامك ومشاريعك. لم يكن برنامج إدارة المشاريع أكثر تعاونًا من أي وقت مضى.
TeamGantt
teamgantt.com
جرّب أداة إنشاء مخططات جانت المجانية من TeamGantt وقم بإنشاء مخطط جانت عبر الإنترنت في دقائق مع جدولة السحب والإفلات. الأعلى تقييمًا والمجاني إلى الأبد — لا يلزم وجود بطاقة ائتمان.
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ قم بالتسجيل مجانًا وإنشاء مخططات جانت في برنامج مخططات جانت عبر الإنترنت GanttPRO. تخطيط وإنشاء وإدارة المهام والجداول الزمنية في دقائق. تسجيل سريع.
Hive
hive.com
منصة الإنتاجية رقم 1 للفرق سريعة الحركة. إدارة المشاريع وتتبع المهام والتعاون مع فرق من جميع الأحجام. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Lytho
lytho.com
سابقًا في MotionNow. إدارة سير العمل لفرق التسويق والتصميم التي تحتاج إلى تحسين رؤية المشروع والتحكم فيه لتحقيق نتائج أفضل للمحتوى.
Planful
planful.com
Planful هي منصة Cloud FP&A للتخطيط المستمر. أنت، فريق FP&A، في الخطوط الأمامية للتخطيط والتحليل السريع لكيفية التنقل في مؤسستك من خلال تغييرات الأعمال المتكررة والمعقدة. إن خبرتك ومهاراتك مصنوعة للحظات كهذه ونحن هنا من أجلك.
Attribution
attributionapp.com
تعمل الإحالة على تتبع المبلغ الذي تنفقه على الإعلانات، والعملاء الذين يأتون من الإعلانات، وما يشترونه منك.
Narrator
narrator.ai
يسمح النظام الأساسي لبيانات الراوي لأي شخص بالحصول على الإجابات في دقائق بدلاً من أسابيع، مدعومًا بالعميل 360 الذي يحتوي على كل تفاعل يقوم به العملاء مع عملك.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity is a world leading print procurement software company, providing workflow automation for companies buying and managing print. The solution is delivered on a SaaS (Software as a Service۪) platform and allows print professionals to manage and optimise all processes, from origination through to...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx is a software platform with supporting services for brands to engage their independent retailers with brand-compliant digital marketing, driving better business outcomes by reaching the right consumers via the trusted channel of brands’ local retailers. With Promoboxx, channel managers and...
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash is a vertical payments and lending business for the advertising industry. Our signature product, AdCard, the first charge card exclusively for your digital ad spend. - Unlimited free virtual debit and credit cards. - Free spend, budget, and pacing controls. - Unlimited free ad copy and cr...
MarcomCentral
marcom.com
Accelerate sales with tools purpose-built for brand managers, marketers, and sales teams. MarcomCentral, a leader in Brand Management for 20+ years, can transform your business with streamlined file organization and simplified collateral distribution. MarcomGather is our incredibly affordable digita...
InfiniGrow
infinigrow.com
تساعد InfiniGrow فرق التسويق B2B على تحقيق عائد أعلى على الاستثمار من خلال قياس جهود التسويق التي تؤدي إلى نمو الإيرادات والتنبؤ بها وتخطيطها.
SproutLoud
sproutloud.com
من خلال أتمتة تسويق القنوات منصة واحدة لجميع احتياجاتك التسويقية الموزعة
Shape.io
shape.io
مجموعة برامج إدارة الميزانية PPC. حلول قوية للتحكم في إنفاق PPC والأداء. لا تقلق أبدًا بشأن سرعة الميزانية أو زيادة/نقص الإنفاق مرة أخرى.