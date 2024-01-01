Időkép

Időkép

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Időkép على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إذا كنت تتساءل عن حالة الطقس الآن، أو كيف سيكون شكلها في منزلك أو مكانك أو في منزل عطلتك أو في أي مكان في البلاد - فهذا هو كل ما تحتاجه. تتوفر خرائطنا وتوقعاتنا التي توضح حالة الطقس الحالية والدقيقة بشكل أكثر سهولة في تطبيق Weather Image. إذا كنت تهتم بالطقس، فهذا هو الخيار الأفضل. قم بتنزيل تطبيق Time Photo الآن!

الموقع الإلكتروني: idokep.hu

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