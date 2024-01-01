IconifyAI

IconifyAI

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الموقع الإلكتروني: iconifyai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IconifyAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

IconifyAI هو منشئ أيقونات تطبيقات قوي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويمكّن المستخدمين من إنشاء أيقونات احترافية لتطبيقاتهم أو مواقعهم الإلكترونية في غضون ثوانٍ. إنه يضم مجموعة واسعة من الأنماط والأشكال والألوان والأشياء للاختيار من بينها، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص أيقوناتهم لتمثيل علامتهم التجارية بشكل مثالي. باستخدام IconifyAI، يمكن للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى 80 رمزًا مقابل 17 دولارًا فقط، أو 160 رمزًا مقابل 27 دولارًا، أو 400 رمزًا مقابل 37 دولارًا. الأيقونات التي تم إنشاؤها هي صور PNG عالية الدقة (1024 × 1024)، ويتمتع المستخدمون بالملكية الكاملة للرمز، بما في ذلك حقوق البيع وحقوق الطبع والنشر. يحظى IconifyAI بشعبية كبيرة لدى العملاء بسبب عملية التصميم السريعة والآلية وقدرته على إنشاء أيقونات تناسب علامتهم التجارية تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن المستخدمون راضين تمامًا عن الأيقونة التي تم إنشاؤها، فيمكنهم التواصل مع فريق IconifyAI لتعديلها وفقًا لاحتياجاتهم.

الموقع الإلكتروني: iconifyai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IconifyAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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