يقوم IcoMoon بإنشاء حزم أيقونات منذ إصداره في نوفمبر 2011. وكانت الأداة الأولى التي سمحت بإنشاء خطوط أيقونات مخصصة. اليوم، توسعت قدرات IcoMoon إلى ما هو أبعد من خطوط الأيقونات. تسعى IcoMoon جاهدة لبناء وتوفير أفضل أداة لإدارة الأيقونات والأيقونات لمن يبحثون عن الكمال. تتميز مكتبة أيقونات IcoMoon ببعض أفضل مجموعات الأيقونات المتوفرة. كل هذه الرموز مصنوعة يدويًا ومجهزة بالبكسل. يتيح لك تطبيق IcoMoon إنشاء واستخدام حزم الأيقونات الخاصة بك في العديد من التنسيقات المختلفة بما في ذلك SVG، وPolymer، وPDF، وXAML، وCSH، وخط الأيقونات مع الحروف المركبة، أو نقوش PNG/CSS القديمة الجيدة.

الموقع الإلكتروني: icomoon.io

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