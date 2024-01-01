IcoMoon

IcoMoon

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الموقع الإلكتروني: icomoon.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IcoMoon على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم IcoMoon بإنشاء حزم أيقونات منذ إصداره في نوفمبر 2011. وكانت الأداة الأولى التي سمحت بإنشاء خطوط أيقونات مخصصة. اليوم، توسعت قدرات IcoMoon إلى ما هو أبعد من خطوط الأيقونات. تسعى IcoMoon جاهدة لبناء وتوفير أفضل أداة لإدارة الأيقونات والأيقونات لمن يبحثون عن الكمال. تتميز مكتبة أيقونات IcoMoon ببعض أفضل مجموعات الأيقونات المتوفرة. كل هذه الرموز مصنوعة يدويًا ومجهزة بالبكسل. يتيح لك تطبيق IcoMoon إنشاء واستخدام حزم الأيقونات الخاصة بك في العديد من التنسيقات المختلفة بما في ذلك SVG، وPolymer، وPDF، وXAML، وCSH، وخط الأيقونات مع الحروف المركبة، أو نقوش PNG/CSS القديمة الجيدة.

الموقع الإلكتروني: icomoon.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ IcoMoon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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