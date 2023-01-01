بدائل - iCloud Reminders

TickTick

ticktick.com

TickTick عبارة عن قائمة مهام بسيطة وفعالة وتطبيق لإدارة المهام يساعدك على تحديد الجدول الزمني وإدارة الوقت والحفاظ على التركيز والتذكير بالمواعيد النهائية وتنظيم الحياة في المنزل والعمل وفي أي مكان آخر. يساعدك TickTick على تحقيق أقصى استفادة من يومك وإنجاز الأمور (GTD). سواء كانت هناك فكرة تريد الت...