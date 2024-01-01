بدائل - i2o Retail

Alloy.ai

alloy.ai

Alloy.ai هو برج لمراقبة الطلب والمخزون تم تصميمه خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية على بيع المزيد من المنتجات وتوفير الوقت وحل تحديات سلسلة التوريد المعقدة. تم تصميم Alloy.ai على منصة بيانات مدعومة بأكثر من 850 موصلًا مُصممًا مسبقًا والتي تدمج بيانات نقاط البيع اليومية على مستوى متج...