I Love PDF 2

iLovePDF 2 عبارة عن مجموعة أدوات PDF مجانية عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين إجراء عمليات متنوعة على ملفات PDF، مثل دمج مستندات PDF وتقسيمها وضغطها وتحويلها وتدويرها وفتحها ووضع علامة مائية عليها. يقدم موقع الويب مجموعة واسعة من أدوات التحويل، مما يسمح للمستخدمين بتحويل ملفات PDF إلى/من التنسيقات الشائعة مثل Word وExcel وPowerPoint وPNG وJPG وPSD وBase64 وRAW وTIFF وJSON وXML وYAML والمزيد. فهو يوفر محرر PDF سهل الاستخدام يمكّن المستخدمين من إنشاء أو تحرير مستندات PDF عبر الإنترنت دون أي حدود. يتضمن النظام الأساسي ميزات لإدارة ملفات PDF بكفاءة، مثل دمج ملفات PDF متعددة، وتقسيم ملفات PDF الفردية إلى ملفات منفصلة، ​​وضغط ملفات PDF لتقليل حجم الملف. يعد الأمان أولوية، مع القدرة على تشفير ملفات PDF بكلمات مرور وتعيين أذونات للتحكم في الطباعة والنسخ والتحرير. يوفر موقع الويب إمكانات التعرف البصري على الأحرف (OCR) لاستخراج النص من ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا، وإنشاء مستندات PDF قابلة للتحرير والبحث. يهدف iLovePDF 2 إلى تبسيط سير عمل PDF وتوفير تجربة مستخدم سلسة، مع أداء سريع وموثوق عبر الأجهزة. الموقع مجاني للاستخدام، ويستمر المطورون في إضافة المزيد من أدوات التحويل المجانية بمرور الوقت.

الموقع الإلكتروني: ilovepdf2.com

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