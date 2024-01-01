Hyversa

Hyversa

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hyversa.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hyversa على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GooChat هو برنامج قوي لدعم العملاء يعمل على تبسيط الدعم ورفع مستوى تجربة العملاء. من خلال الدردشة المباشرة والأسئلة الشائعة وChatbot والبرامج التعليمية عبر الفيديو، كل ذلك في نظام أساسي واحد مناسب، يمكنك توفير الوقت والموارد مع توفير دعم من الدرجة الأولى. يعد GooChat، المناسب للشركات من جميع الأحجام والصناعات، الحل الأمثل لتحسين رضا العملاء وتعزيز نجاح الأعمال.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: hyversa.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hyversa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Tidio

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ringcentral.com

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DGTLsuite

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Sobot

Sobot

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