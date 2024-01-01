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منتدى لوجهات النظر الجادة والمرحة والراديكالية حول الفن والثقافة في العالم اليوم. يغطي آخر الأخبار الفنية والمراجعات والتعليقات. Hyperallergic هي مجلة فنون على الإنترنت، مقرها في بروكلين، نيويورك. أسسها الناقد الفني هراغ فارتانيان وزوجه فيكين غويكيان في أكتوبر 2009.

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