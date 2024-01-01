بدائل - HypeAuditor

Infegy

infegy.com

يبذل Infegy Atlas جهدًا شاقًا في فهم البيانات الاجتماعية، مما يمكّن العلامات التجارية والوكالات والباحثين من فهم المستهلكين بشكل أفضل وأسرع من أي وقت مضى. بفضل ميزات فريدة مثل الوصول القياسي إلى ما يزيد عن 17 عامًا من البيانات الاجتماعية المعيارية ذات المصادر الواسعة وشرائح الجمهور المستندة إلى التخ...