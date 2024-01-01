بدائل - HypeAuditor
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
Linktree
linktr.ee
تعرف على Linktree™، أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل العلامات التجارية والمبدعين والمؤثرين في العالم.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
Metricool
metricool.com
تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Loomly
loomly.com
Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
Vista Social
vistasocial.com
أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker هي أداة قوية للغاية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وأداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، موصى بها من قبل العلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء العالم.
Iconosquare
iconosquare.com
قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
eclincher
eclincher.com
اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
Affable.ai
affable.ai
منصة التسويق المؤثرة يتيح Affable للعلامات التجارية العالمية والوكالات والعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية D2C العثور على المؤثرين وإدارة الحملات وقياس عائد الاستثمار بسهولة! المؤثرون الذين تم التحقق منهم. أكثر من 100 عميل.
Sociality.io
sociality.io
كل ما تحتاجه الفرق لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي. أنشئ مسارات عمل قابلة للتطوير وتعاونية لجدولة المحتوى وتحليل الأداء وإدارة المشاركة ومراقبة المنافسين.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
تساعدك Cloud Campaign على بناء وكالة تسويق مزدهرة من خلال برنامج إدارة وسائط اجتماعية قوي وقابل للعلامة التجارية وقابل للتطوير ودعم من فئة الخمس نجوم مخصص لنجاح عملك.
VBOUT
vbout.com
VBOUT عبارة عن منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتثق بها آلاف الشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة تسويقها ومركزيته مع تقديم تجارب جذابة وشخصية لجماهيرها. تستخدم الوكالات والشركاء VBOUT مباشرة أو من خلال إعداد البطاقة البيضاء لإنشاء خطط مخصصة وإدارة الحسابات الفرعية ومشاركة الأصول من حساب عميل واح...
Oktopost
oktopost.com
منصة إدارة الوسائط الاجتماعية B2B لإدارة ومراقبة وقياس جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. حقق أهدافك التسويقية في مجال B2B. احجز عرضًا توضيحيًا.
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
Audiense
audiense.com
كل ما تحتاجه لفهم الجماهير والحصول على نتائج تسويقية أفضل، أو نتائج وسائل التواصل الاجتماعي، أو نتائج المؤثرين، أو استراتيجيات الوسائط، أو استراتيجيات النمو أو عائد الإنفاق الإعلاني. ضع تقسيم المستهلكين والرؤى الثقافية في مركز استراتيجيتك وامنح فرقك القدرة على فهم الجماهير بشكل لم يسبق له مثيل. تع...
Reputation
reputation.com
عالم التفاعلات يتطلب منهاج عمل. قم بتحويل التعليقات من المراجعات والإعجابات والقوائم والتعليقات والنقرات إلى ميزتك التنافسية.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
quintly
quintly.com
Social Media Analytics. Simplified. quintly is made for marketing experts as an easy & efficient solution for analyzing and benchmarking social media performance. Implement analytics & benchmarking to all of your social media channels and report your achievements effortlessly. Whether you are u...
ListenFirst
listenfirstmedia.com
ListenFirst delivers the social analytics that you want today with the foundation for what’s essential tomorrow. With over two billion people on social media every day, it has quickly become the richest source of consumer intelligence. We capture every social signal and marry them with complementa...
Social Status
socialstatus.io
Social Status is a social media analytics platform used by thousands of marketers, businesses and agencies all around the world. Social Status automates social media reporting for Facebook, Instagram, Instagram Stories, TikTok, LinkedIn, YouTube and Twitter. Reports can be exported to CSV, PDF, Powe...
Socialinsider
socialinsider.io
Simplified and straightforward social media analytics for busy marketers. Socialinsider combines social intelligence, analytics, benchmarking and listening into one single platform. Optimize your social media strategy. Get advanced analytics and in-depth listening insights. Level up your social m...
Sotrender
sotrender.com
Sotrender is a social media analytics software that helps marketers: * Analyse current performance and ongoing campaigns (paid and organic) * Track competitors and uncover their strategy * Automate the process of generating summary reports * Optimise their social media performance and marketing stra...
Tubular Labs
tubularlabs.com
Tubular Labs، شركة ذكاء الفيديو الاجتماعي، هي الحل الوحيد لتوفير رؤية موحدة لمحتوى واهتمامات وسلوكيات الجماهير عبر YouTube وInstagram وFacebook وTwitch والمزيد. ومع تواجد الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا وسنغافورة، تستطيع وكالات Tubular والعلامات التجارية وشركات الإ...
YouScan
youscan.io
YouScan عبارة عن منصة استماع اجتماعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يساعد المسوقين والباحثين وخبراء تجربة العملاء ومحترفي العلاقات العامة على فهم عملائهم بشكل كامل من خلال تقديم رؤى حول: * ماذا يقولون. * ماذا يفعلون. * من هم. مميزات يوسكان: * Insights Copilot، أول مساعد استماع اجتماعي للمحادثة مد...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog هي خدمة تسويق تويتر شاملة تتيح للشركات والأفراد إدارة حساباتهم على تويتر بذكاء وكفاءة. ميزات مثل إدارة عمليات الحساب وإدارة المتابعين وتحليلات المشاركة وجدولة التغريدات التلقائية لمساعدتك على تحسين نشاطك وتنمية تواجدك على وسائل التواصل الاجتماعي. حصلت SocialDog على جائزة "IT Review Grid ...
Echobox
echobox.com
يساعد Echobox الناشرين حول العالم على توفير الوقت وزيادة الأداء من خلال النشرات الإخبارية وأتمتة الوسائط الاجتماعية.
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift هو حل برمجي معتمد متعدد يحتوي على جميع المكونات اللازمة للتسويق الاحترافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسة. يمكّن البرنامج الشامل الشركات من إدارة أنشطتها التسويقية مركزيًا وبكفاءة. أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الرائدة عالميًا من Facelift مع مستخدمين نشطين في أكثر من 50 دولة ...
Later
later.com
لاحقًا عبارة عن منصة للتسويق والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساعد أصحاب الأعمال والمبدعين والوكالات وفرق التواصل الاجتماعي على تنمية علاماتهم التجارية وأعمالهم عبر الإنترنت. يساعدك تطبيق Later على توفير الوقت وتنمية أعمالك من خلال تسهيل إدارة استراتيجية الوسائط الاجتماعية بالكامل، كل ذلك في م...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
تعد إدارة الوسائط الاجتماعية Brandwatch، المعروفة سابقًا باسم Falcon.io، حلاً رائدًا لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان والنشر وتحليلات الجمهور والأداء وإدارة بيانات العملاء. تتيح إدارة الوسائط الاجتماعية من Brandwatch للعلامات التجارية استكشاف الإمكانات الكاملة للتسويق والإعلان الرقمي من خلال...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson هي عبارة عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تزود العلامات التجارية بالذكاء والسرعة للبقاء في الطليعة. من خلال رؤى متطورة عبر القنوات وأدوات سير العمل، تمكن Dash Hudson العلامات التجارية من إنشاء محتوى يسلي ويجذب ويحقق نتائج أعمال متسقة.
Onclusive
onclusive.com
Onclusive هي شريك عالمي لنجاح العلاقات العامة والاتصالات. من خلال العمل مع الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، فإننا نتفهم الضغوط التي تواجهها. مثل بناء علامة تجارية وسمعة قوية. أن نكون عيون مؤسستك وآذانها وضميرها. دعم C-suite والأعمال الأوسع ونجاحها. نحن نجمع بين علوم البيانات الرائدة في الصناعة م...
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social هي شركة برمجيات لإدارة الوسائط الاجتماعية توفر أدوات لتمكين المسوقين في الصناعات المنظمة من إدارة محتوى الوسائط الاجتماعية العضوي وإعلانات الوسائط الاجتماعية المدفوعة على منصة واحدة. تحظى Denim Social بثقة أكثر من 250 مؤسسة في مجال الخدمات المصرفية والتأمين والرهن العقاري وإدارة الثروات...
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Infegy
infegy.com
يبذل Infegy Atlas جهدًا شاقًا في فهم البيانات الاجتماعية، مما يمكّن العلامات التجارية والوكالات والباحثين من فهم المستهلكين بشكل أفضل وأسرع من أي وقت مضى. بفضل ميزات فريدة مثل الوصول القياسي إلى ما يزيد عن 17 عامًا من البيانات الاجتماعية المعيارية ذات المصادر الواسعة وشرائح الجمهور المستندة إلى التخ...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
NapoleonCat
napoleoncat.com
إشراك العملاء ودعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بالإشراف والنشر والتحليل والنمو - باستخدام منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الشاملة التي تربط فرقك وتفك تشابك سير عملك.