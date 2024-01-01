Hypar

Hypar

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الموقع الإلكتروني: hypar.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hypar على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hypar هي أول منصة للتصميم التوليدي القائم على السحابة في العالم. من خلال الدعم لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، توفر Hypar خبرة البناء العالمية لإنشاء مباني أفضل ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.
الفئات:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

الموقع الإلكتروني: hypar.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hypar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Imerso

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