يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HypaHub على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

HypaHub عبارة عن منصة للمعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي قائمة على السحابة. إنه أول برنامج SaaS للمعلوماتية الحيوية المتوافق مع قانون HIPAA والذي يتم تشغيله محليًا على سحابات المستخدمين، مما يوفر شفافية التشغيل والسعر.

الموقع الإلكتروني: hypahub.com

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