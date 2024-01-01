HypaHub

HypaHub

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hypahub.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HypaHub على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HypaHub عبارة عن منصة للمعلوماتية الحيوية والذكاء الاصطناعي قائمة على السحابة. إنه أول برنامج SaaS للمعلوماتية الحيوية المتوافق مع قانون HIPAA والذي يتم تشغيله محليًا على سحابات المستخدمين، مما يوفر شفافية التشغيل والسعر.

الموقع الإلكتروني: hypahub.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HypaHub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

iFax

iFax

ifaxapp.com

Docsmore

Docsmore

docsmore.com

Freshpaint

Freshpaint

freshpaint.io

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

ITreview

ITreview

itreview.jp

Letter AI

Letter AI

letter.ai

Botco.ai

Botco.ai

botco.ai

Quixy

Quixy

quixy.com

TechnologyCounter

TechnologyCounter

technologycounter.com

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

Logz.io

Logz.io

logz.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية