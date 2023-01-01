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Hungry Hub

Hungry Hub

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hungryhub.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hungry Hub على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hungry Hub، تطبيق حجز الوجبات رقم 1، ابحث عن المطاعم والفنادق مع عروض ترويجية خاصة فقط لعملاء Hungry Hub من أكثر من 1000 مطعم وفندق رائد في تايلاند.

الموقع الإلكتروني: hungryhub.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hungry Hub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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