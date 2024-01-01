Humblytics

Humblytics

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الموقع الإلكتروني: humblytics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Humblytics على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أطلق العنان للرؤى القوية باستخدام Humblytics، التحليلات المباشرة والخالية من ملفات تعريف الارتباط والبديلة لـ Google Analytics وGTM. تم تصميمه خصيصًا لـ Webflow، حيث يقوم تلقائيًا بتتبع جميع تفاعلات المستخدم دون أي إعداد أو تعليمات برمجية مخصصة.

الموقع الإلكتروني: humblytics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Humblytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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