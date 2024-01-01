Human Resource Executive

Human Resource Executive

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الموقع الإلكتروني: hrexecutive.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم مجلة Human Resource Executive، المكتوبة خصيصًا لنواب الرئيس ومديري الموارد البشرية، الأخبار والملفات الشخصية وقصص النجاح لمبتكري الموارد البشرية لصانعي القرار الرئيسيين. تم تصميم مجلة Human Resource Executive لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة حول كل ما يتعلق بالموارد البشرية بما في ذلك قانون العمل وإدارة المواهب والمزايا والتعويضات.

الموقع الإلكتروني: hrexecutive.com

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