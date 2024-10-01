بدائل - Human Interest

Betterment

Betterment

betterment.com

إدارة 401 (ك) أمر صعب. ولهذا السبب فإن برنامج Betterment at Work يجعل من السهل على أصحاب العمل تقديم خطة 401 (ك) عالية الجودة. بدءًا من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار وتصميم الخطط المخصصة وعمليات تكامل كشوف المرتبات المبسطة - نحن نقوم بالأعمال الثقيلة حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. امنح موظفيك...

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell هو نوع جديد تمامًا من منصات التقاعد الرقمية التي تعمل على تغيير طريقة تقديم الخطط وإدارتها لصالح المستشارين وأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.

Guideline

Guideline

guideline.com

تجعل خطط 401 (k) كاملة الخدمة من Guideline من الأسهل والأكثر تكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة أن تقدم لموظفيها مزايا التقاعد التي يستحقونها.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify هي شركة عرض مسرحي افتراضية توفر عروضًا رائعة ومنصة سهلة الاستخدام.

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