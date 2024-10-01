بدائل - Human Interest
Betterment
betterment.com
إدارة 401 (ك) أمر صعب. ولهذا السبب فإن برنامج Betterment at Work يجعل من السهل على أصحاب العمل تقديم خطة 401 (ك) عالية الجودة. بدءًا من الدعم الإداري المستمر وإدارة الاستثمار وتصميم الخطط المخصصة وعمليات تكامل كشوف المرتبات المبسطة - نحن نقوم بالأعمال الثقيلة حتى لا تضطر إلى القيام بذلك. امنح موظفيك...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell هو نوع جديد تمامًا من منصات التقاعد الرقمية التي تعمل على تغيير طريقة تقديم الخطط وإدارتها لصالح المستشارين وأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
Guideline
guideline.com
تجعل خطط 401 (k) كاملة الخدمة من Guideline من الأسهل والأكثر تكلفة بالنسبة للشركات الصغيرة أن تقدم لموظفيها مزايا التقاعد التي يستحقونها.
Tantify
tantify.com
Tantify هي شركة عرض مسرحي افتراضية توفر عروضًا رائعة ومنصة سهلة الاستخدام.