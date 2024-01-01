بدائل - Huler
Workona
workona.com
قم بتنظيم جميع المستندات والمهام والملاحظات لمشروع فريقك القادم.
Desktop.com
desktop.com
حل كامل للفرق البعيدة أو المختلطة بالإضافة إلى منظم الحياة الرقمي - تعد مساحة العمل المركزية هي الطريقة الأكثر ذكاءً لإدارة الموارد المستندة إلى الويب والفرق أو المشاريع أو الشركات المتعددة عبر الإنترنت.
Basaas
basaas.com
مع Basaas، يمكنك تمكين العمل الرقمي السلس لكل موظف مع زيادة الإنتاجية. يتضمن Basaas مكان عمل رقميًا موحدًا ومتكاملًا وإدارة مهام عبر التطبيقات لتعزيز إنتاجيتك. يمكنك دعم كل زميل بمكان عمل رقمي مستقل عن الجهاز وتوزيع تطبيقاتك على الفرق أو الأقسام. يمكنك أيضًا دمج جميع أدوات إدارة المهام في حل شامل وت...
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
AvePoint
avepoint.com
التعاون بثقة. يوفر AvePoint النظام الأساسي الأكثر تقدمًا لتحسين عمليات SaaS والتعاون الآمن. يعتمد أكثر من 17000 عميل حول العالم على حلولنا لتحديث مكان العمل الرقمي عبر Microsoft وGoogle وSalesforce وبيئات التعاون الأخرى. يتضمن برنامج شركاء القنوات العالمي لشركة AvePoint أكثر من 3500 من مقدمي الخدمات...