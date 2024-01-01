Huggy

Huggy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: huggy.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Huggy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أتمتة خدماتك ومركزيتها على منصة واحدة. قم بإنشاء روبوتات الدردشة للرد في أي وقت، وتجنب تراكم التذاكر، وتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك، وتتبع النتائج.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: huggy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Huggy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

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Ideta

ideta.io

Geekbench Browser

Geekbench Browser

browser.geekbench.com

Fireberry

Fireberry

fireberry.com

Coretal

Coretal

coretal.co

Sabio Virtual

Sabio Virtual

sabiovirtual.com.br

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