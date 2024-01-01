بدائل - HugeDomains

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc.‎ هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.

Google Domains

Google Domains

domains.google

اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

بلوهوست - دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عمليات تثبيت مجانية بنقرة واحدة للمدونات والتجارة الإلكترونية والمزيد. احصل على موقع ويب باسم نطاق مجاني وسرعة فائقة.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

تم تصميم خدمات استضافة الويب الخاصة بنا لتحقيق السرعة القصوى والأمان الذي لا مثيل له والدعم السريع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. موثوق به من قبل أكثر من 2,000,000 نطاق!

Krystal

Krystal

krystal.uk

أفضل مزود استضافة سحابية SSD في المملكة المتحدة. دعم في المملكة المتحدة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ونطاق ترددي غير محدود ولوحة تحكم cPanel. استضافة متوافقة مع PCI، واستضافة VPS والموزعين.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم المادية...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

الحائز على جائزة استضافة المواقع؟ نعم، ولكن الأهم من ذلك، هو أننا نتأكد من أن مواقع عملائنا يتم تحميلها بسرعة، وتظل آمنة وتعمل بنسبة 100% من الوقت. نحن نضمن ذلك.

Gandi

Gandi

gandi.net

➤ البريد الإلكتروني، واستضافة الويب، وشهادة SSL ✅ كل شيء يبدأ باسم النطاق ✅ اشترِ اسم النطاق المثالي من بين 750 امتدادًا لدينا!

Hover

Hover

hover.com

ابحث عن اسم النطاق المثالي لفكرتك في Hover. تأتي جميع النطاقات مع دعم عملاء رائد في الصناعة وخصوصية WHOIS مجانية. قم بتسمية شغفك اليوم!

Webnode

Webnode

webnode.com

أنشئ موقع الويب الخاص بك مجانًا! يمكنك إنشاء موقع ويب رائع باستخدام Webnode في دقائق معدودة فقط. انضم إلى 45 مليون مستخدم لدينا وقم ببناء واحد بنفسك.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.

NameSilo

NameSilo

namesilo.com

NameSilo LLC هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة مواقع يقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا. وهي مملوكة لشركة NameSilo Technologies Corp.، المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية (بورصة بديلة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة). NameSilo هي شركة مسجلة لأسماء النطاقات معتمدة من ICANN ...

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!

Domain.com

Domain.com

domain.com

يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.

Afternic

Afternic

afternic.com

Afternic، إحدى شركات GoDaddy، وهي أكبر سوق للنطاقات المتميزة ذات الخدمة الكاملة في العالم.

Sav

Sav

sav.com

تسجيلات رخيصة لأسماء النطاقات، وحجز النطاقات لأكثر من 100 نطاق TLD، وسوق كبير للنطاقات المميزة والمزادات.

Name.com

Name.com

name.com

يقع Name.com في دنفر ويقدم أسماء النطاقات واستضافة الويب ومواقع الويب السهلة للغاية. تأتي يونيكورنز وقوس قزح بشكل قياسي مع دعم العملاء لدينا.

Dan.com

Dan.com

dan.com

شراء وبيع النطاقات مع Dan.com. اكتشف الملايين من أسماء النطاقات المتاحة للبيع. Dan.com يبقيك آمنًا.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

إذا كنت تبحث عن استضافة ويب سريعة وموثوقة، فإن A2 Hosting هي الشركة المناسبة لك. نحن نقدم ما يصل إلى 20 ضعفًا من سرعة المنافسين مع وقت تشغيل يصل إلى 99.9%!

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

OnlyDomains هي أبسط طريقة لتسجيل النطاق أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. تأسست عام 2009، هدفنا هو ✓ أسعار معقولة ✓ تجربة مستخدم رائعة ✓ خدمة عملاء 5 نجوم

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

أفضل استضافة المواقع وتسجيل اسم النطاق. ابدأ موقع الويب الخاص بك مع HostPapa واحصل على أفضل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع خطط استضافة الويب لدينا.

Regery

Regery

regery.com

تسجيل النطاق الرخيص. شهادات SSL، استضافة WordPress، مراقبة الموقع. اختر وشراء المجال بنقرة واحدة. ✯ التسجيل الفوري في معظم مجالات النطاق

Yola

Yola

yola.com

أنشئ موقعًا احترافيًا ومجانيًا في دقائق. احصل على عملاء محتملين، وقم ببيع المنتجات، وطوّر أعمالك عبر الإنترنت

Simply.com

Simply.com

simply.com

مساحة ويب احترافية ورخيصة ومستقرة بسعر يستطيع الجميع تحمله. Simple.com يجعل استضافة الويب سهلة وذكية ومتاحة للجميع. 5 نجوم على Trustpilot.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair هي شركة استضافة مواقع ويب تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.9%، ومجموعة متنوعة من خطط استضافة الويب القوية المتاحة، وكلها مدعومة بدعم فني ودود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موظفين حقيقيين.

20i

20i

20i.com

انشر جميع مواقعك/تطبيقاتك عبر استضافة الموزعين فائقة السرعة وعالية الأداء واستضافة WordPress والاستضافة السحابية المُدارة. دعم الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية