Hudson Booksellers

Hudson Booksellers

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الموقع الإلكتروني: hudsonbooksellers.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hudson Booksellers على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

فخور بكوني بائع الكتب الرائد في المطارات وأفضل صديق لمحبي الكتب. تجول في الممرات وقم بالتسوق قسمًا تلو الآخر لرؤية الكتب المفضلة القديمة أو العناوين الجديدة الرائعة. موظفونا في المتجر هم خبراء في الاتجاهات والتفضيلات المحلية، ويدعمهم فريق وطني يتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في مجال بيع الكتب. نحن خبراء في إنشاء وتشغيل المكتبات ضمن النطاق المحدود للمطارات.

الموقع الإلكتروني: hudsonbooksellers.com

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