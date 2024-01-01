Hubflo

Hubflo

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الموقع الإلكتروني: hubflo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hubflo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك الارتقاء بأعمال الخدمة الخاصة بك إلى المستوى التالي من خلال بوابة العميل ذات العلامة التجارية والتطبيقات القوية وسهلة الاستخدام. تجمع Hubflo جميع الأدوات التي تحتاجها لتشغيل مكتبك الخلفي وعمليات التعامل مع العملاء: مشاركة الملفات، والمراسلة، والمهام/المشاريع، والمقترحات، والفواتير، وإدارة علاقات العملاء، والمزيد. اتصل بأي شيء باستخدام عمليات التضمين وZapier والتكاملات الأصلية (Gmail وOutlook وStripe...) تعمل Hubflo على تشغيل أكثر من 1000 شركة في 7 دول وقد جمعت 3 ملايين دولار من مستثمرين من الدرجة الأولى.
الفئات:
Business
برنامج بوابة العميل

الموقع الإلكتروني: hubflo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hubflo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Liscio

liscio.me

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