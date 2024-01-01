HRreview

HRreview

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الموقع الإلكتروني: hrreview.co.uk

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HRreview هو موقع أخبار ومعلومات للأشخاص الذين يعملون في مجال الموارد البشرية والمجالات المرتبطة بها. يتم إصدار عناصر الأخبار اليومية، ويتم تحديث الميزات ومنطقة التحليل، التي تبحث بشكل متعمق في مخاوف الموارد البشرية الحالية، بشكل منتظم.

الموقع الإلكتروني: hrreview.co.uk

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