بدائل - Hoylu

Explain Everything

explaineverything.com

يمكنك التدريس وتقديم الملاحظات وتسجيل مقاطع الفيديو والعمل معًا، كل ذلك في "شرح كل شيء على السبورة البيضاء". بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، فإن تطبيق "شرح كل شيء" هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات السبورة البيضاء. نظرًا لتعدد استخداماته الفريدة، يتم فتح إمكانيات جديدة للتعبير عن المعرفة، مما يكسر حدود ا...