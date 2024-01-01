بدائل - Howspace
Gather
gather.town
Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Productboard
productboard.com
منصة إدارة المنتجات التي تركز على العملاء من Productboard. تسريع الابتكار وإنشاء منتجات تزيد الإيرادات وتحسن الإنتاجية.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة التعاون وإدارة المهام الأكثر سهولة على الويب. سجل، قم بدعوة فريقك وابدأ العمل. لا التدريب المطلوب.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
oVice
ovice.com
تواصل وتفاعل بشكل أكبر مع فريقك البعيد مكان العمل الافتراضي الذي يبقيك متزامنًا مع أي شخص في أي مكان
Spot
spotvirtual.com
تطبيق التواصل من الجيل التالي للفرق. Spot هو الحل الكامل للفرق للتواصل والتعاون وبناء الثقافة. موثوق به من قبل مئات المنظمات.
SpatialChat
spatial.chat
دردشة فيديو جماعية للاجتماعات الافتراضية الشخصية، في أي مكان وفي أي وقت.
Aha!
aha.io
تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch هو تطبيق رائع للدردشة المرئية. يمكنك إنشاء غرف افتراضية تفاعلية وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. إنها مناسبة للاجتماعات ومساحات العمل.
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
Minitab Engage
minitab.com
يحقق. الحل الوحيد المصمم لبدء وتتبع وإدارة ومشاركة مبادرات الابتكار والتحسين بدءًا من توليد الأفكار وحتى التنفيذ.
Deskmy
deskmy.com
عن بعد أو في المكتب؟ الجواب هو مكتبي. تعرف على مكتب العمل الجديد الخاص بك، من أي مكان. افتح مكتبك من أي جهاز وستحصل على كل ما لديك بصريًا زملاء الفريق والتطبيقات في نفس المكان، بغض النظر عن مكان تواجدك فعليًا.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad هو برنامج لإدارة المنتجات يساعد مديري المنتجات على تطوير استراتيجية المنتج. إدارة الفرق والعملاء وخرائط الطريق بسهولة. تجربة مجانية!
Canny
canny.io
يساعدك Canny على جمع طلبات الميزات وتنظيمها لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك.
airfocus
airfocus.com
تقدم Airfocus منصة حديثة وموحدة لإدارة المشاريع. فهو يوفر حلاً كاملاً للفرق لإدارة إستراتيجيتهم وتوصيلها وتحديد أولويات عملهم وحل المشكلات الصحيحة. تم تصميم Airfocus مع أخذ المرونة في الاعتبار، وهو يسمح لك بتخصيص النظام الأساسي بسرعة ليناسب احتياجاتك دون تعطيل الطريقة التي يعمل بها فريقك.
Powernoodle
powernoodle.com
العدالة في التعاون، أصبحت سهلة. يساعدك برنامج Powernoodle للتعاون والتيسير على التفكير بشكل غير متزامن، واتخاذ القرارات معًا، وتوصيل خطط العمل. قم بإنشاء طريقة أكثر شمولاً للعمل معًا والتي توجه فريقك نحو العمل.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
Nooks
nooks.ai
Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
RemoteHQ
remotehq.com
نحن نجمع الناس معًا من خلال تجاوز مؤتمرات الفيديو. تعمل منصتنا على ربط الأشخاص بالتطبيقات والموارد الافتراضية التي يحتاجون إليها لإنجاز العمل. استخدم RemoteHQ لاستضافة اجتماعات فريقك وعروض المبيعات التوضيحية ومكالمات الدعم وجلسات التدريب والمزيد.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote هي طريقة جديدة للتعامل مع الأفكار. إنه أسرع وأكثر كفاءة، ويتيح لك إنشاء تدفق لإدارة الأفكار قابل للتخصيص بالكامل من البداية إلى النهاية.
Loomio
loomio.org
هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات م...
Sococo
sococo.com
Sococo هو مكان العمل عبر الإنترنت حيث تأتي الفرق الموزعة للعمل معًا كل يوم، جنبًا إلى جنب. بغض النظر عن مكان وجود أعضاء الفريق. في أسفل القاعة، أو عبر الحرم الجامعي، أو في منتصف الطريق حول العالم - يعد العمل في مكتب مؤسستك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية من العمل في نفس الطابق أو في نفس الغرفة.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.