بدائل - Howspace

Deskmy

deskmy.com

عن بعد أو في المكتب؟ الجواب هو مكتبي. تعرف على مكتب العمل الجديد الخاص بك، من أي مكان. افتح مكتبك من أي جهاز وستحصل على كل ما لديك بصريًا زملاء الفريق والتطبيقات في نفس المكان، بغض النظر عن مكان تواجدك فعليًا.