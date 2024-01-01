Hotglue

Hotglue

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الموقع الإلكتروني: hotglue.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hotglue على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتبسيط عمليات تكامل SaaS لديك مع iPaaS المضمن. أنشئ عمليات تكامل أصلية مع الأنظمة الأساسية التي يستخدمها عملاؤك بشكل أسرع 10 مرات.

الموقع الإلكتروني: hotglue.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hotglue. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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