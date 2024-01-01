Hostman عبارة عن منصة سحابية حيث يمكن للمطورين وفرق التكنولوجيا استضافة حلولهم: مواقع الويب، ومتاجر التجارة الإلكترونية، وخدمات الويب، والتطبيقات، والألعاب، والمزيد. مع Hostman، لديك الحرية في اختيار الخدمات، وحجز أي عدد تريده من الموارد، وإدارتها من خلال واجهة سهلة الاستخدام. حاليًا، نقدم حلولًا جاهزة لإطلاق الخوادم السحابية وقواعد البيانات، بالإضافة إلى منصة لاختبار أي تطبيقات. • خوادم سحابية. موارد الحوسبة المخصصة لديك على خوادم في الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وهولندا. وقريبًا، سنكون أيضًا في سنغافورة ومصر ونيجيريا. نحن نقدم أكثر من 25 إعدادًا جاهزًا مع بيئات وبرامج مثبتة مسبقًا لأنظمة التحليلات والألعاب والتجارة الإلكترونية والبث المباشر ومواقع الويب مهما كانت درجة تعقيدها. • قواعد بيانات. الإعداد الفوري لأي نظام إدارة قواعد بيانات شائع (DBMS)، بما في ذلك MySQL وPostgreSQL وMongoDB وRedis وApache Kafka وOpenSearch. نمنح 100 دولارًا أمريكيًا للتجربة المجانية لمدة 7 أيام لجميع خدماتنا. قم بزيارة الموقع الإلكتروني واحصل على المكافأة!

الموقع الإلكتروني: hostman.com

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