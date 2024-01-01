HookGen هو تطبيق ويب مصمم لمساعدة منتجي الموسيقى وكتاب الأغاني على إنشاء نغمات وألحان موسيقية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنه إنشاء أغنية أصلية جديدة تمامًا باستخدام البيانو، بالإضافة إلى الطبول والأوتار والآلات النحاسية والغيتار والباص بحلول نهاية عام 2019. يعتبر برنامج HookGen مجانيًا وخاليًا من حقوق الملكية، لذا يتوفر للمستخدمين خيار تنزيل ملف MIDI واستخدامه داخل أي محطة عمل صوتية رقمية (DAW). كما أنه يسجل أيضًا المدة التي يستمع فيها المستخدمون إلى الأغنية، والأجزاء التي يستمعون إليها، ومتى يضغطون على زر الإنشاء. يتم استخدام هذه المعلومات لتغذية الذكاء الاصطناعي، الذي يتعلم كيفية إنتاج أغانٍ أفضل في كل مرة يزور فيها شخص ما التطبيق ويتفاعل معه. لا يمكن استخدام HookGen إلا على جهاز كمبيوتر سطح المكتب أو جهاز Mac، ويتم تشجيع المستخدمين على مشاركة الأغاني التي تم إنشاؤها للمساعدة في تطوير محرك الذكاء الاصطناعي وتحسينه. تم إنشاؤه بواسطة Peter CV والموقع الإلكتروني رقم 1 لكتب البرمجة، وهو مثال على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للإبداع وإنتاج موسيقى جديدة أصلية.

الموقع الإلكتروني: hookgen.com

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