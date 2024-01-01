بدائل - Honeybadger
GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
Jira
atlassian.com
JIRA هو المتتبع لتخطيط الفرق وبناء منتجات رائعة. تختار آلاف الفرق JIRA لالتقاط المشكلات وتنظيمها وتعيين العمل ومتابعة نشاط الفريق. في مكتبك أو أثناء التنقل باستخدام واجهة الهاتف المحمول الجديدة، تساعد JIRA فريقك على إنجاز المهمة.
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Shortcut
shortcut.com
الاختصار (Clubhouse سابقًا) - اعمل على البرمجة، وليس على الأداة. إدارة المشاريع لم تكن أسهل من أي وقت مضى. نحن نجلب التدفق إلى سير عمل فريق البرنامج الخاص بك. التخطيط والتعاون والبناء وقياس النجاح باستخدام Shortcut. يستخدم 500 ألف مطور برنامج Shortcut لإدارة مشاريع البرامج. مجانًا إلى الأبد للفرق ...
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Backlog
backlog.com
Backlog هي أداتك الشاملة عبر الإنترنت لإدارة المشاريع وتتبع المهام والتحكم في الإصدار وتتبع الأخطاء. من خلال الجمع بين إدارة المشروع والتعليمات البرمجية، يمكن للفرق تخطيط العمل وتتبع التقدم وإصدار التعليمات البرمجية في نظام أساسي واحد. تستخدم الفرق Backlog لزيادة الشفافية، وكسر الصوامع، والعمل بكفاء...
Sentry
sentry.io
بالنسبة لفرق البرمجيات، يعد Sentry ضروريًا لمراقبة صحة كود التطبيق. بدءًا من تتبع الأخطاء وحتى مراقبة الأداء، يمكن للمطورين الرؤية بشكل أوضح والحل بشكل أسرع والتعرف بشكل مستمر على تطبيقاتهم - من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. يحظى Sentry بشعبية لدى أكثر من 3.5 مليون مطور وأكثر من 87000 منظمة ...
HackerOne
hackerone.com
HackerOne عبارة عن منصة لتنسيق الثغرات الأمنية ومكافأة الأخطاء التي تربط الشركات بمختبري الاختراق والباحثين في مجال الأمن السيبراني. لقد كانت واحدة من أولى الشركات، إلى جانب Synack وBugcrowd، التي احتضنت واستخدمت الباحثين في مجال الأمن الجماعي والأمن السيبراني كعناصر أساسية لنموذج أعمالها؛ إنها أكبر...
Linear
linear.app
يساعد الخطي على تبسيط مشاريع البرامج والسباقات السريعة والمهام وتتبع الأخطاء. لقد تم تصميمه للفرق عالية الأداء.
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com هو النظام الأساسي الوحيد الذي يقدم أفضل عمليات العملاء في فئتها بالإضافة إلى إدارة المشاريع سهلة الاستخدام التي تحبها الفرق. قم بتسليم العمل في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية، والقضاء على فوضى العميل، وفهم الربحية، كل ذلك في منصة واحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة Teamwork.com في كورك بأير...
todo.vu
todo.vu
يجمع todo.vu بين إدارة المهام والمشروعات وتتبع الوقت وإعداد الفواتير لتوفير أداة إنتاجية متعددة الإمكانات وشاملة للعاملين المستقلين والاستشاريين والفرق. أصبحت إدارة أي عدد من المهام المتعلقة بالعميل أو المهام الداخلية أمرًا بسيطًا. التقط المهام بسرعة، وقم بتنظيم عبء العمل الخاص بك بصريًا، وقم بالتفو...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker هو برنامج تعاوني لتتبع الأخطاء من Zoho، وهي علامة تجارية يثق بها أكثر من 35 مليون مستخدم حول العالم. يساعدك BugTracker على تتبع دورة حياة الأخطاء من البداية إلى النهاية، مع التأكد من إنشاء منتجات رائعة وشحنها في الوقت المحدد في كل مرة. قم بإعداد الإشعارات التلقائية وقواعد العمل ومهام...
Rollbar
rollbar.com
اكتشاف الأخطاء والتنبؤ بها وحلها بشكل استباقي في الوقت الفعلي باستخدام نظام التحسين المستمر للتعليمات البرمجية الخاص بـ Rollbar. يوفر Rollbar تغطية كاملة لجميع التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون ويحبونها. أتمتة الاستجابة للأخطاء في الوقت الفعلي، وضمان سعادة العملاء وفرق التطوير الأكثر إنتاجية بمس...
Bugsnag
bugsnag.com
يراقب BugSnag التطبيقات بحثًا عن الأخطاء ويقدم رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين استقرار التطبيق حتى تتمكن من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بشأن ما إذا كنت تريد التركيز على بناء الميزات أو إصلاح الأخطاء. يوفر BugSnag رؤية فورية لتطبيقك من خلال تجزئة قوية وتنبيهات مركزة لتحديد أولويات الأخطاء المهمة. من خلا...
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Marker.io
marker.io
Marker.io: الحل النهائي للملاحظات لفرق تطوير الويب. نظرة عامة: Marker.io هي أداة ثورية تعمل على تغيير كيفية قيام فرق تطوير الويب بجمع الملاحظات وإدارتها والتصرف بناءً عليها. سواء كنت وكالة ويب نشطة، أو شركة SaaS ديناميكية، أو تدير منصات تجارة إلكترونية معقدة، فإن Marker.io هو الحل الأمثل لعملية تعل...
Assembla
assembla.com
Assembla هي المنصة الأكثر أمانًا للتحكم في الإصدار والتعاون في المشروعات في العالم. نحن نقدم استضافة سحابية آمنة لمستودعات Subversion وPerforce وGit مع إدارة متكاملة للمشروعات لأكثر من 5500 عميل حول العالم. تساعد Assembla فرق التطوير على تلبية معايير الامتثال لـ HIPAA وSOC 2 وPCI وGDPR بل وتجاوزها م...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap عبارة عن منصة لتعليقات المستخدمين مصممة لفرق المنتجات لجمع رؤى خاصة بالمنتج وتسريع اختبار المستخدم وتحسين حلقات تعليقات أصحاب المصلحة. تسعى فرق المنتج جاهدة إلى تنفيذ عمليات تتمحور حول المستخدم وتعتمد على Usersnap للحصول على الوضوح بشأن قرارات المنتج. تتعاون شركات مثل Red Hat وErste Bank وL...
DoneDone
donedone.com
إذا كنت تبحث عن أهم الميزات في أداة تعقب المهام وصندوق الوارد المشترك، فلا تبحث سوى عن DoneDone. نحن نعمل بجد لجعل منتجنا بسيطًا وسهل الاستخدام، حتى تتمكن من التركيز على إنجاز عملك. مع DoneDone، يمكن لفرق دعم العملاء والمنتجات العمل معًا بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
Honeycomb
honeycomb.io
ابحث عن مشكلات التطبيق الأكثر إرباكًا - يُظهر لك حل إمكانية المراقبة الخاص بـ Honeycomb الأنماط والقيم المتطرفة لكيفية تجربة المستخدمين للتعليمات البرمجية الخاصة بك في بيئات معقدة وغير متوقعة.
Instabug
instabug.com
Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها...
Raygun
raygun.com
احصل على رؤية فورية لسلامة برنامجك لتحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على عملائك. تعرض مجموعة أدوات مراقبة التجربة الرقمية من Raygun رؤى قابلة للتنفيذ تتمحور حول العملاء عبر مجموعتك التقنية بأكملها. قم بمراقبة جودة البرامج وأدائها وتحسينها لتقديم تجارب سريعة وخالية من الأخطاء تُسعد عملائ...
Ruttl
ruttl.com
ruttl هي أسرع طريقة لفرق المنتجات والتسويق والمبيعات والدعم لجمع التعليقات المرئية والتعاون وإدارة الأفكار من خلال أدوات مثل تعليقات موقع الويب وتتبع الأخطاء وتعليقات تطبيقات الهاتف المحمول وتعليقات العملاء. حاليًا، لمراجعة الأخطاء وتتبعها على مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، غالبًا ما يلجأ الأش...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd هي أكثر من مجرد شركة أمنية تعتمد على التعهيد الجماعي؛ نحن مجتمع من المتحمسين للأمن السيبراني، متحدون بهدف مشترك: حماية المؤسسات من المهاجمين. من خلال ربط عملائنا بالمتسللين الموثوقين المناسبين لتلبية احتياجاتهم من خلال منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإننا نمكنهم من استعادة السيطرة والبق...
BugHerd
bugherd.com
BugHerd عبارة عن أداة للتعليقات على مواقع الويب وتتبع الأخطاء مثالية للوكالات والمصممين ومطوري الويب والمسوقين ومديري المشاريع. يجعل BugHerd من السهل جمع وإدارة التعليقات على مواقع الويب. باستخدام BugHerd، يمكنك أنت وعملاؤك تثبيت التعليقات على موقع الويب أثناء مشاهدته، مما يجعل الإشارة إلى الأخطاء و...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
يدمج Unfuddle STACK الأدوات الأكثر أهمية لأي مشروع برمجي. تتبع الأخطاء والمشكلات، والتعليمات البرمجية المصدرية في Git أو Subversion والمواد المرجعية كلها تتعايش بسلاسة في بيئة مألوفة لفريقك بأكمله.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Axosoft
axosoft.com
نحن نحب البرمجيات. نحن نحب مساعدة الآخرين في إنشاء البرامج. نحن نحب الميزة التنافسية التي يمكن أن توفرها البرامج للشركات. نحن نحب أن البرنامج يجعل حياتنا أسهل كل يوم، بدءًا من حجز طاولة لتناول العشاء، وحتى استخدام المكابح تلقائيًا في سياراتنا وإنقاذ الأرواح. البرنامج رائع فقط! ويسعدنا أن يتم شحن برا...