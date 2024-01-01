Holovolo

Holovolo

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الموقع الإلكتروني: holovolo.tv

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Holovolo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Holovolo هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصور VR180 غامرة الحجم، بالإضافة إلى نشر مستقر ثلاثي الأبعاد لـ Quest وWebVR. فهو يسمح للمستخدمين بتحميل الصور الخاصة بهم ومحتوى VR180، بالإضافة إلى تصفح الإبداعات الحالية التي قام بها الآخرون. يشتمل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في Holovolo على مقاطع الفيديو والصور الرائجة والأكثر مشاهدة والأحدث من منشئي محتوى مختلفين. تتضمن أمثلة المحتوى أداء بيانو الواقع الافتراضي، وغزو القراصنة في يوركتاون، فيرجينيا، ومنطقة حديقة طوكيو النيون السايبربانك، ووجه الساعة المتصاعد، ورجل يرتدي ملابس شتوية يمشي فوق تلة ثلجية وبحر إيزوكيو شيمودا. تحتوي الأداة أيضًا على دليل محتوى واتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA). تعد Holovolo أداة رائعة للمستخدمين لإنشاء واستكشاف محتوى الواقع الافتراضي الغامر.

الموقع الإلكتروني: holovolo.tv

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