Hockey Canada

Hockey Canada

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الموقع الإلكتروني: hockeycanada.ca

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Hockey Canada هي الهيئة الإدارية الوطنية للهوكي في كندا، وتعمل مع فروعها الأعضاء البالغ عددها 13 واتحادات الهوكي الصغيرة المحلية لتنمية اللعبة على جميع المستويات، بما في ذلك الهوكي الصغير والفرق الوطنية الكندية.

الموقع الإلكتروني: hockeycanada.ca

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