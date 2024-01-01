Hiya

Hiya

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الموقع الإلكتروني: hiya.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hiya على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتجاهل عملاؤك والمحتملون مكالماتك التجارية المشروعة لأنهم يرون رقمًا غير معروف - ولا يعرفون أنه أنت. يسمح معرف المتصل الذي يحمل العلامة التجارية Hiya Connect للشركات بعرض اسم أعمالها على المكالمات الصادرة التي يتم إجراؤها لأكثر من 400 مليون هاتف محمول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 97% من سوق الهاتف المحمول في الولايات المتحدة. أدى نمو المكالمات غير المرغوب فيها والاحتيالية والاحتيالية إلى تآكل الثقة في القناة الصوتية. 87% من المستهلكين لن يردوا على مكالمة عندما يرون رقمًا غير معروف على شاشتهم. يؤدي عدم القدرة على الوصول إلى العملاء بشكل فعال عبر الهاتف إلى تآكل رضا العملاء والاحتفاظ بهم - وفي النهاية النتيجة النهائية. يسمح معرف المتصل ذو العلامة التجارية للشركات بالتحكم في كيفية عرض مكالماتها الصادرة على جهاز متلقي المكالمة من خلال كل رقم هاتف فردي. قم بإنشاء تجارب أفضل للعملاء وتحسين عمليات الاتصال الصادرة الخاصة بك من خلال إضافة هوية إلى مكالماتك الصادرة باستخدام معرف المتصل الذي يحمل العلامة التجارية Hiya Connect.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: hiya.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hiya. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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