بدائل - Hives.co

Nectir

nectir.co

Nectir هو حل ابتكاري كخدمة يستخدم نهجًا "دائمًا" للابتكار للمساعدة في تنمية ثقافة الشركة المبتكرة وتحقيق نتائج سريعة. يجمع Nectir كل الأجزاء الأساسية لبرنامج الابتكار معًا في مكان واحد. إنها أبسط وأكثر ذكاءً وأكثر سهولة من أي منصة أخرى متاحة. منصتنا هي أول برنامج ابتكاري يستخدم خوارزمية التوافق الاس...