Hiver

Hiver

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hiverhq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hiver على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة، واكتساب رؤى الأداء في الوقت الفعلي لتحقيق نتائج أعمال أفضل. بدون مغادرة Gmail، على الإطلاق. إن سهولة استخدام Hiver، ومنحنى التعلم الصفري، والأمان والامتثال على مستوى عالمي، والدعم الأعلى تقييمًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تجعله البرنامج الموثوق به لأكثر من 2000 شركة حول العالم. يتم تشغيل Flexport، وPluralsight، وHarvard University، وAppsflyer، وOxford Business Group، وUpwork، من بين آخرين، بواسطة Hiver.
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: hiverhq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hiver. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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