Hiver عبارة عن نظام أساسي قوي للتواصل والتعاون يساعد المؤسسات التي تستخدم Google Workspace على التفاعل بشكل هادف مع عملائها وموظفيها ومورديها. يمكن للفرق التي تستخدم Hiver إدارة الاتصالات متعددة القنوات بكفاءة، وتوفير الخدمة الذاتية، وأتمتة العمل الشاق، والتكامل مع تطبيقاتهم المفضلة، وضمان الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة، واكتساب رؤى الأداء في الوقت الفعلي لتحقيق نتائج أعمال أفضل. بدون مغادرة Gmail، على الإطلاق. إن سهولة استخدام Hiver، ومنحنى التعلم الصفري، والأمان والامتثال على مستوى عالمي، والدعم الأعلى تقييمًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، تجعله البرنامج الموثوق به لأكثر من 2000 شركة حول العالم. يتم تشغيل Flexport، وPluralsight، وHarvard University، وAppsflyer، وOxford Business Group، وUpwork، من بين آخرين، بواسطة Hiver.

الموقع الإلكتروني: hiverhq.com

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