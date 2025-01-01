بدائل - Hivekit

Hectre

hectre.com

تطبيق هيكترا يساعد مزارعي الفواكه في رقمنة عملياتهم، مع توفير أدوات لتتبع الوقت، وتحليل المحاصيل، وإدارة المهام، ودفع الرواتب بسهولة.