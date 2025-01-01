بدائل - Hivekit

Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite هو برنامج إدارة زراعي شامل للمزارعين يتضمن أدوات لتتبع المحاصيل والماشية وإدارة الموارد والتقارير المالية.

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

تطبيق Bushel Farm يساعد المزارعين على تنظيم سجلاتهم الزراعية وتحليل الأداء المالي والتشغيلي للمزرعة بشكل فعال.

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptima هو تطبيق لإدارة المزارع يساعد المزارعين على تسجيل العمليات الزراعية وإدارة المزارع بكفاءة من خلال استخدام الهواتف الذكية.

Mobble

Mobble

mobble.io

تطبيق موبل يسهل إدارة المزارع من خلال تسجيل معلومات الحيوانات وإدارتها والتواصل بين الفريق، مما يحسن الكفاءة والامتثال.

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronom هو نظام مستقل لإدارة المزارع، مصمم لمزارعي الحبوب لتحسين حفظ السجلات وتنظيم المهام وتحليل المواسم.

Aegro

Aegro

aegro.com.br

تطبيق Aegro يساعد المزارعين في إدارة مزارعهم من خلال دمج المعلومات المالية مع روتين الزراعة لتحسين الكفاءة والتحكم في العمليات الإنتاجية.

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb هو تطبيق لإدارة الثروة الحيوانية يساعد المزارعين على تتبع سجلات الماشية، وتحليل الأداء، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.

Traction

Traction

tractionag.com

تطبيق Traction هو حل إدارة مزارع سحابي يدمج الأرقام المحاسبية مع العمليات الميدانية لتحليل مالي فوري واتخاذ قرارات مستنيرة.

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworld هو تطبيق لإدارة بيانات الزراعة يتيح للمزارعين والمستشارين التعاون في جمع البيانات وتحليل الأداء لتحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر.

PickApp

PickApp

pickapp.farm

تطبيق بيك آب هو نظام مبتكر يقيس إنتاجية العمال، ويزيد من الكفاءة وجودة المحاصيل، مما يؤدي إلى تحسين فعالية المزرعة وتوفير التكاليف.

Hectre

Hectre

hectre.com

تطبيق هيكترا يساعد مزارعي الفواكه في رقمنة عملياتهم، مع توفير أدوات لتتبع الوقت، وتحليل المحاصيل، وإدارة المهام، ودفع الرواتب بسهولة.

aydi

aydi

aydi.com

الاي دي هو نظام تشغيل ميداني لصناعة الزراعة، يساعد المزارعين على رؤية العمليات على مدار الوقت وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservis هو تطبيق لإدارة الزراعة يوفر أدوات رقمية لتحسين كفاءة استخدام الموارد والأداء الإنتاجي للمزارعين من خلال تحليل البيانات والتخطيط.

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptracker هو تطبيق لإدارة الزراعة يساعد المزارعين على تتبع جميع جوانب الإنتاج، من المحاصيل إلى الشحن، مما يسهل اتخاذ القرارات وتحسين الكفاءة.

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