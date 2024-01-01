يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hive Health على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

خطط HMO خالية من المتاعب للشركات الصغيرة والمتوسطة في الفلبين. قم بتمكين فريقك من خلال تأمين صحي خالي من المتاعب من خلال منصتنا الرقمية الشاملة، المصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الموقع الإلكتروني: ourhivehealth.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hive Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.