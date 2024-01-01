يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HitPay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.

الموقع الإلكتروني: hitpayapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HitPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.