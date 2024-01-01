HitPay

HitPay

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hitpayapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HitPay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة الدفع الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد HitPay أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وحول العالم في معالجة المدفوعات بكفاءة وأمان. نقوم بتوحيد المدفوعات عبر الإنترنت ونقاط البيع والمدفوعات بين الشركات في نظام معالجة دفع واحد متكامل.
الفئات:
Finance
Payment Gatewaysc

الموقع الإلكتروني: hitpayapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HitPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Skrill

Skrill

skrill.com

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Neteller

Neteller

neteller.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Mollie

Mollie

mollie.com

WePay

WePay

wepay.com

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Poynt

Poynt

poynt.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

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Aspire

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SpotOn

spoton.com

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Paymaya

Paymaya

maya.ph

CoinPayments

CoinPayments

coinpayments.net

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