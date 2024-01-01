HistoWiz

HistoWiz

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الموقع الإلكتروني: home.histowiz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HistoWiz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التشريح المرضي الآلي للباحثين. تحويل عينات الأنسجة الخاصة بك إلى شرائح رقمية عالية الجودة في 3 أيام فقط وتحليلها من قبل أخصائي علم الأمراض المعتمد

الموقع الإلكتروني: home.histowiz.com

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